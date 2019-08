Auf dem Brettorfer Sportplatz duelliert sich „Klein gegen Groß“

Fest mit Olympiade, „Spielen ohne Grenzen“ und Bio-Ballons

+ Die Sportfest-Organisatoren lassen sich – sehr zur Freude der vielen Besucher – stets einen besonderen Wettkampf einfallen. Archivfoto: Schneider

Brettorf – Das Brettorfer Sportfest naht mit ganz großen Schritten: Nach der Veranstaltung der Kontaktgruppe für Behinderte und Nichtbehinderte am 6. September sowie den Faustball-Vereinsmeisterschaften des TV Brettorf am Tag darauf (wir berichteten) steht mit dem Familienfest am Sonntag, 8. September, der Höhepunkt des dreitägigen Trubels auf der Sportanlage am Bareler Weg auf dem Programm. Der Startschuss fällt um 10 Uhr. Dann heißt es schon fast traditionell „Brettorf fährt Rad“.