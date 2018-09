Fußballkunst trifft auf kuriosen Zeltaufbau

Fünf Teams waren beim Spiel ohne Grenzen am Start: Schon die erste Aufgabe, Zeltbau aus Bettlaken, Fahnen, Kiste und Co., war ganz schön knifflig.

Brettorf - Von Tanja Schneider. Der TV Brettorf ist ein Verein für Jung und Alt. Das zeigte sich einmal mehr während des dreitägigen Sportfestes auf der Anlage am Bareler Weg.

Besonders beim Hallenprogramm am Haupttag, dem Sonntag, mischten sämtliche Altersklassen mit – von den ein- bis vierjährigen „Sportmäusen“, die mit Zwergenmütze auf dem Kopf und einer Gießkanne in der Hand in die Turnhalle marschierten, bis hin zu den 80-Jährigen der Hockergymnastikgruppe. Neben den Darbietungen der Sparten und Kurse gab es zahlreiche weitere Unterhaltungs- und Mitmachmöglichkeiten. Zu den Höhepunkten gehörten der Auftritt des Fußballvirtuosen Sinan Öztürk und das Spiel ohne Grenzen.

Letzteres markierte wieder den Abschluss der Veranstaltung. Sehr zur (Schaden)-Freude der vielen Zuschauer auf der Tribüne mühten sich fünf Mannschaften, die mehr oder weniger gut lösbaren Aufgaben zu bewältigen. In der ersten Runde sollten sie ein Zelt bauen – aus einer Bierkiste, einem Bettlaken, Wäscheklammern und weiteren Utensilien. Während die Teams „Kunterbunt“ und „Feuerwehr“ durchaus zeltähnliche Behausungen aufstellten, waren die Gruppen „Erste Herren/Damen“, „Schützen“ sowie „27801“ schon froh, etwas errichtet zu haben, das nicht umfiel. Gleich bei der zweiten Herausforderung wurde es nass. Die Teilnehmer mussten auf einer Plane rutschen – quasi als Einstimmung auf die traditionelle „Reise nach Jerusalem“ à la Brettorf, die nicht mit Stühlen, sondern mit Kübeln, gefüllt mit schmutzigem Wasser, gespielt wird. Am Ende durfte das Team „Feuerwehr“ jubeln.

Grund zur Freude gab es auch bei Erika Kläner. Die Brettorferin gewann mit dem 300-Euro-Reisegutschein den Hauptpreis der Tombola. Die Verlosung sorgte ebenso für Kurzweil wie das Torwandschießen, das XXL-Spiel „Looping Louie“ und die Olympiade, die Jule Weber, Ida Hollmann und Moritz Cording gewannen. Programmpunkte wie die Aktion „Brettorf fährt Rad“ mit 100 Teilnehmern und der Seifenblasenstart kamen ebenfalls gut an. Für eine Stärkung zwischendurch strömten Mitglieder und Gäste an das Kuchenbüfett oder den Imbisswagen.

Gespannt nahmen die Besucher gegen 15.30 Uhr auf den Rängen der Sporthalle Platz. Schließlich hatte sich der Fußballkünstler sowie mehrfache Weltrekordhalter Öztürk angekündigt. Und er gab alles – machte mit einem Ball in der Kniekehle einen Handstand, sprang Seil, während er köpfte, und bezog auch das Publikum mit ein. Gleich zweimal trat Öztürk auf. Dazwischen präsentierten sich – moderiert von Hergen Schelling – die Gruppen des TV Brettorf. Die Kindertanzgruppe „Loopy Ladies“ und der Zumba-Kursus waren ebenso dabei wie die Mutter-Kind-Turngruppe, die Minifaustballer und sämtliche Gruppen der Gymnastiksparte, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Vorsitzender Helmut Koletzek erinnerte an die Anfänge und dankte den Frauen, die sich seit Jahrzehnten engagieren. „Mit euch geht die Sonne auf“, meinte er, während alle eine Sonnenblume erhielten.