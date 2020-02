Brettorfer Schützen modernisieren

Manfred Coldewey und Sven Freese (linkes Foto, v.l.) schneiden Klemmfilz für die Isolierung der Schießanlage zurecht. Auch Heinz Freye (rechts) packt mit an. Fotos: Büttner

Brettorf – Alte Seilzüge und Gewehrauflagen demontieren, Klemmfilz zurechtschneiden und schließlich noch Messrahmen einbauen – die Mitglieder des Schützenvereins Brettorf haben derzeit alle Hände voll zu tun. Vor einer guten Woche fiel der Startschuss für die Modernisierung der Schießstände. Sie werden von analog auf digital umgerüstet. Das erste Schießen auf der neuen Anlage ist bereits für Mittwoch, 26. Februar, geplant. Zwei Tage später, am 28. Februar, möchte der Verein das Ergebnis im Rahmen der Generalversammlung vorstellen.

In einem ersten Schritt hatten die Ehrenamtlichen die alte Zuganlage samt der Kameras zur Übertragung der Ergebnisse ausgebaut. Am Samstag brachten sie die Aufschläge für die neuen Sektionaltore an, die diese Woche ebenso geliefert werden sollen wie die Messrahmen. Die Montage ist für das kommende Wochenende geplant. Daneben geht es um die Isolierung der Decke sowie Elektroarbeiten. Beim vierten Arbeitseinsatz sollen die Brüstungsabdeckung sowie die Ablageflächen angebracht und Malerarbeiten erledigt werden. „Unsere Mitglieder konnten bereits verschiedene Kompetenzen einbringen. Das hilft uns wirklich weiter“, erzählte der zweite Vorsitzende Ulrich von Otte.

Die Kosten für das Gesamtprojekt belaufen sich auf 46 490 Euro (wir berichteten). Einen Teil der Investitionssumme sammeln die Schützen über die Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ der Volksbank Wildeshauser Geest ein. Bereits weit vor dem Ende der Finanzierungsphase hat der Verein sein Ziel erreicht. Mittlerweile sind 6 520 Euro (Stand: 10. Februar) zusammengekommen. Die Volksbank Wildeshauser Geest gibt 3 000 Euro.

Laut von Otte waren es viele Argumente, die die Schützen dazu bewogen haben, die Anlage von 1983 „auf den Stand der Technik“ zu bringen. „Durch das Vibrieren der Motoren wurden die Schützen bislang gegenseitig beim Schießen gestört“, erläuterte er einen der Nachteile der alten Anlage. Mit den Messrahmen könnten die Mitglieder hingegen auch sofort mit einem genauen Ergebnis rechnen. Jeder Schuss werde präzise ausgewertet. Möglich seien zudem eine Liveübertragung sowie die Vernetzung der Schießstände. Davon profitierten vor allem die Sportschützen. Ziel sei es aber auch, junge Menschen für das Schützenwesen zu begeistern.

Neben der Modernisierung steht auch die energetische Sanierung an. Bislang mussten sich die Mitglieder im Winter auf dem Stand immer warm anziehen, da es keine Dämmung gab. Dies soll sich ändern. „Durch zwei Sektionaltore auf zehn Metern und die Isolation der Decke durch Klemmfilz wird der Stand nicht mehr so auskühlen“, berichtete von Otte.

Die Ideen für die Umsetzung auf dem eigenen Stand hatte sich eine Arbeitsgruppe 2019 bei benachbarten Vereinen wie Lüerte-Holzhausen, Sandkrug und Hatten geholt. „Um eine Auswahl treffen zu können, haben wir uns zudem Musteranlagen von zwei Anbietern aufbauen lassen“, verriet von Otte. „Für das sportliche Schießen sind beide top. Um das Traditionsschießen darstellen zu können, hat die Software von Disag überzeugt.“ Ein weiteres Kriterium sei die Handhabung gewesen. „Unsere Mitglieder werden die Anlage leicht bedienen können“, versprach er. Dafür seien auch Schulungen geplant. tbü