Brettorfer „schießen bald digital“

Brettorf – Gegen den allgemeinen Trend hat sich die Mitgliederzahl im Schützenverein Brettorf im vergangenen Jahr positiv entwickelt. „Wir haben zwei Todesfälle und fünf Austritte zu verzeichnen. Dagegen stehen 16 Neueintritte“, freute sich Silke Zicht. Die Vorsitzende stellte ihre Zahlen am Freitagabend im Brettorfer Schützenhof vor. Neben Wahlen und Berichten ging es während der Generalversammlung auch um eine Investition in die Zukunft.

Der Schützenverein möchte unter der Überschrift „Wir schießen digital“ seine acht Schießstände auf eine neue Ebene bringen. „Wir haben uns mit verschiedenen Anbietern auseinandergesetzt“, berichtete Ulrich von Otte. Nach Angaben des zweiten Vorsitzenden kostet die Modernisierung rund 30 000 Euro. Dafür möchten die Schützen Zuschüsse beim Landessportbund Niedersachsen, beim Landkreis Oldenburg sowie bei der Gemeinde Dötlingen und Gelder über das Crowdfunding bei der Volksbank Wildeshauser Geest einsammeln. 5 000 bis 10 000 Euro wird der Verein voraussichtlich selbst investieren müssen. Da passt es gut, dass der SV Brettorf seinen Überschuss um rund 2 400 Euro zum Vorjahr erhöhen konnte, wie Kassenwart Tamino Büttner mitteilte. Zicht bekräftigte die Ergebnisse der Arbeitsgruppe, die sich mit der Modernisierung der Schießstände befasst hat: „Es ist die richtige Entscheidung.“ Vom 12. bis 24. April haben die Schützen Zeit, eine Testanlage auf zehn und 50 Metern auszuprobieren.

Eine weitere Arbeitsgruppe hat der Verein für die Überarbeitung der Vereinsordnung und Satzung gebildet. Letztere möchte der Vorstand der Versammlung im kommenden Jahr zur Abstimmung vorlegen. Weiteres Thema war die Fusion der Schützenbünde Wildeshausen und Lethe-Huntestrand. Der zweite Vorsitzende berichtete von einer entsprechenden Informationsveranstaltung Ende November. Der Vorstand des SV Brettorf hat sich während der Generalversammlung das Mandat für eine Fusion oder Übernahme abgeholt. Bevorzugt wird die Fusion. Die weitere Entwicklung wird sich während der Versammlung des Wildeshauser Schützenbundes zeigen. Sie ist für den 4. April vorgesehen.

Zeitgleich tagt auch die AG Brettorfer Vereine. Dessen Vorsitzender Gerrit Meyer nutzte die Zusammenkunft der Schützen, um auf den geplanten Dorfladen und das dahinter stehende Engagement hinzuweisen. „Ich bin zuversichtlich, dass man in Brettorf bald wieder einkaufen kann“, sagte Meyer, der ankündigte, sein Amt abgegeben zu wollen.

Bei den Wahlen schenkten die Mitglieder dem engeren Vorstand das Vertrauen. Als Vertreter der AG Brettorfer Vereine wurden Maik Höfel und Bernd Ellinghusen gewählt.

Schießmeister Uwe Einemann hob in seinem Bericht das 15-Mann-Schießen hervor. Die durchschnittliche Ringzahl betrug 48,4 für die erste Mannschaft und 48,44 für die zweite Mannschaft. Damit lag Letztere mit einem hauchdünnen Vorsprung vorn. Für die kommende Saison steht eine Änderung bei den Vereinen an, die am 15-Mann-Schießen teilnehmen. Um den SV Simmerhausen-Hockensberg und mittelfristig auch andere Vereine nicht zu verlieren, werden zukünftig in der zweiten Mannschaft die besten zehn Schützen gewertet. Freuen durfte sich noch Frank Gründel. Weil er über das vergangene Jahr mit der höchsten Anwesenheit glänzte, erhielt er den Spießpokal. Das Meisterschützenabzeichen gab es für Michael Bade, Edith Cording und Alfons Mutke.

Aus dem Jugendbereich informierte Maren Thöle-Meyer, dass der Schießbetrieb mit nur noch drei Jugendwarten aufrecht erhalten werde. Dennoch sei die Entwicklung positiv. Das Halloween-Schießen sei auf gute Resonanz gestoßen. Als nächste Termine stehen beim SV Brettorf am 16. März von 15 bis 17 Uhr das Eröffnungsschießen der Jugend und am 24. März in der Zeit von 14 bis 17.30 Uhr das Schützenhofpokal- und Punzelborgschießen auf dem Programm. tbü