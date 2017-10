TV Brettorf würdigt Faustball-Medaillengewinner

DM-Ausrichter

+ © Rottmann Der TV Brettorf ehrte am Montagabend in der Sporthalle die erfolgen Faustballer der männlichen U18 und weiblichen U14. © Rottmann

Brettorf - Erfolgreiche Faustballer gibt es in Brettorf viele. In den vergangenen Wochen kamen einige Medaillengewinner hinzu. Für den Turnverein Grund genug, um die Sportler am Montagabend mit einem Empfang in der Halle am Bareler Weg zu ehren. Offizielle und Einwohner kamen und würdigten die Leistungen.