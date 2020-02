Brettorf: Leon Boholubsky ist „Feuerwehrmann des Jahres“

Brettorf – Für stolze 70 Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr Brettorf ist Hermann von Otte am Freitag während der Jahreshauptversammlung geehrt worden.

„In der Altersabteilung haben wir momentan 17 Kameraden. Die Feuerwehrkapelle trifft sich mit ihren 15 Kameraden regelmäßig zum Übungsabend im Feuerwehrhaus. Der Mitgliederbestand der Aktiven hält sich mit 47 Feuerwehrleuten stabil“, resümierte Ortsbrandmeister Dirk Wilkens.

2019 hätten die Fahrzeuge der Ortswehr insgesamt 6 346 Kilometer zurückgelegt; davon entfielen allein 3 770 auf das Mannschaftstransportfahrzeug. An den insgesamt 6 770 Dienststunden hätten die 2 916 „sonstigen Dienststunden“ den größten Teil gehabt. „Der Sondereffekt ist mit der Planung, Abholung und Übergabe des neuen Löschgruppenfahrzeugs zu erklären,“ sagte der Ortsbrandmeister.

Bürgermeister Ralf Spille bekräftigte in seinem Grußwort: „Euer neues Fahrzeug 20 KatS hat sich in den Einsätzen im letzten Jahr bereits bewährt“. Er erwähnte den Einsatz in Neerstedt, bei dem das HLF 20 der Neerstedter Wehr am 28. Juli 2019 schwer beschädigt worden war: „Die Feuerwehren haben dort gezeigt, wie man zusammenhält. Gut, dass euer Fahrzeug noch nicht verschrottet war.“ Am Altersdurchschnitt könnten die Brettorfer Brandschützer aber noch arbeiten, so der Bürgermeister augenzwinkernd; der sei binnen vier Jahren um zwei Jahre gestiegen und liege aktuell bei 39,98 Jahren. Zugleich lobte Spille die Arbeit für die Jugendfeuerwehr in der Gemeinde Dötlingen.

Im März steht auf Antrag der Brandschützer zusammen mit der Verwaltung eine Begutachtung des Brettorfer Feuerwehrhauses an.

Gemeindebrandmeister Heiner Ulrich berichtete von einem Anhänger zum Transport des Bahnrollwagens und weiteren Equipments, der in diesem Jahr der Feuerwehr Brettorf zur Verfügung gestellt werde. Dabei handele es sich um eine Ersatzbeschaffung. Der Haushaltsansatz liegt bei 6 000 Euro.

Mit Carsten Abel, Leon Boholubsky und Phillip Leggewie wurden drei Personen für den Festausschuss der Gruppe eins und zwei gewählt.

„Unser ,Feuerwehrmann des Jahres' war fast immer zur Stelle, wenn man ihn gebraucht hat. Seine Dienstbeteiligung lag nahe an 100 Prozent“, lobte der Ortsbrandmeister den diesmal auserkorenen Preisträger Leon Boholubsky.

Eine weitere Ehrung (mit einer Wanderplakette) betraf die aktivste Gruppe. Den dritten Platz erreichte die Gruppe vier. Ihre Dienstbeteiligung betrug rund 52 Prozent. Mit etwa sechs Prozentpunkten Vorsprung teilten sich die Gruppen eins und zwei Platz zwei. Damit war der Sieger klar: Die beste Beteiligung von rund 71 Prozent erreichte die Gruppe drei mit ihrem Gruppenführer Heiko Wilkens.

Hartmut Einemann bekam anlässlich seines Übertritts in die Altersabteilung die silberne Ehrennadel des Oldenburgischen Feuerwehrverbands verliehen. tbü