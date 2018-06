Mit offenen Augen und Ohren unterwegs

Dieter Hollmann gibt Bezirksvorsteheramt an Jörg Lüschen ab

+ © Schneider Bürgermeister Ralf Spille verpflichtete am Donnerstagabend Jörg Lüschen aus Ohe als neuen Bezirksvorsteher der Bauerschaft Geveshausen und dankte seinem Vorgänger Dieter Hollmann (v.l.) für sein jahrelanges Engagement. © Schneider

Brettorf - 20 Jahre lang stand Dieter Hollmann den Ortschaften Geveshausen, Grad und Ohe als Bezirksvorsteher vor. Zum 1. Juli gibt er das Amt auf eigenen Wunsch in jüngere Hände – und zwar in die von Jörg Lüschen. Bürgermeister Ralf Spille verpflichtete den 39-Jährigen am Donnerstagabend während der Ratssitzung in Brettorf. Er freute sich, dass sich für diese wichtige Aufgabe wieder ein Ehrenamtlicher gefunden hat, um als „Verbindung zwischen Bürger und Verwaltung“ zu fungieren. Lüschen lebt mit seiner Familie in Ohe, wo er Landwirtschaft betreibt.