Mit Brett und Nadel zum neuen Reetdach

Das Zweiständerhallenhaus aus dem Jahr 1787 der Familie Moos gehört zu den prägenden Gebäuden im Dötlinger Ortskern. Derzeit wird die Südseite des Reetdaches erneuert. Ein umfangreiches Unterfangen.

Dötlingen – Schlagbrett und Nadel gehören zu den Hilfsmitteln, mit denen die Spezialisten der Firma A. Heick aus Oldenburg derzeit an der Neerstedter Straße in Dötlingen arbeiten. Bei den genannten Werkzeugen weiß der Fachmann sofort, dass es um das Decken eines Reetdaches geht. Vor etwa zwei Wochen haben Sven Ender und Jürgen Bruns begonnen, das Dach des Hauses von Ingrid Moos abzudecken und das alte Reet zu entsorgen – allerdings nur auf der Südseite. „Die Nordseite und der Anbau wurden vor fünf Jahren gemacht“, berichtet Wolfgang Moos, Sohn der rüstigen Rentnerin. Er habe großen Respekt davor, dass seine Mutter sich mit 80 Jahren noch dieser Aufgabe annimmt und unterstützt sie deshalb tatkräftig.

Der Volljurist und Prokurist einer Solinger Gesenkschmiede hat die Ausschreibung und Beantragung der öffentlichen Mittel übernommen. Letzteres habe es in sich. Denn für die Bezuschussung würden, wie von der Denkmalschutzbehörde auch, höchste Anforderungen an das Material gestellt. Mindestlänge und Durchmesser der Halme seien vorgeschrieben. Ebenso begrenzten die Auflagen die Feuchtigkeit des Reets. Das alles diene natürlich der Qualitätssicherung und damit der größtmöglichen Haltbarkeitsdauer des neuen Daches. Letztlich führten diese Vorgaben und Naturschutzauflagen in den heimischen Gebieten aber auch dazu, dass heutzutage nur noch zehn Prozent des verarbeiteten Reets aus Deutschland kämen. Wer die Vorschriften und die Zertifizierung des Naturwerkstoffs umgeht, riskiere ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro und die Rückforderung etwaig gezahlter Mittel.

+ Bei der Sanierung ihres Reetdaches erhält Ingrid Moos Unterstützung von ihrem Sohn Wolfgang sowie den Spezialisten Sven Ender (l.) und Jürgen Bruns (r.). © Rinne

Die Dötlinger Investorin kann bei Einhaltung der Vorgaben mit Zuschüssen von bis zu 25 Prozent der förderfähigen Kosten rechnen. 15 Prozent kämen von der Gemeinde Dötlingen, zehn Prozent steuere der Landkreis bei. „Mit dem Heidefirst werden wir wohl bei fast 40.000 Euro liegen“, verrät Wolfgang Moos. Hinzu kommen noch Kosten für die Aufarbeitung der vor fünf Jahren erneuerten Dachfläche. „Das Reet der Nordseite und des Anbaus wird poliert und abgefegt. Zudem stopfen die Handwerker Löcher“, erklärt er. Diese Arbeiten seien auch künftig in regelmäßigen Abständen vonnöten. Ein gut gepflegtes Reetdach halte etwa 40 Jahre.

Mit der Firma A. Heick habe er voll ins Schwarze getroffen, ist sich Moos sicher. Vier Mitarbeiter des Bedachungsunternehmens sind absolute Reetspezialisten. Firmenchef Claus-Uwe Heick ist Vorsitzender der Bundesfachgruppe Reet des Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks. Bis Ende August dauern die Arbeiten noch an. Anschließend sei das Gebäude wieder eine Augenweide für Dorfbewohner und Touristen, sind sich Moos und seine Mutter sicher.