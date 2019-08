Brand im Partykeller

Feuerwehren in der Gemeinde spielen komplexes Szenario durch

+ Auch die Personenrettung stand während der Übung auf dem Programm. Foto: Wilgen

Neerstedt – Eine Gruppe Jugendlicher feiert ausgelassen im Partykeller eines Einfamilienhauses, als dort plötzlich ein Brand ausbricht. Nur einer der Anwesenden kann sich ins Freie retten. Für den Rest ist der Fluchtweg abgeschnitten – die Holztreppen im Inneren des Gebäudes stehen in Flammen. Dichter Rauch breitet sich aus. Die jüngeren Geschwister des Gastgebers bekommen von alldem nichts mit. Sie schlafen im Obergeschoss. Diese komplexe Ausgangslage erwartete die drei Ortswehren in der Gemeinde Dötlingen bei einer Übung in einem Abbruchhaus in Neerstedt.