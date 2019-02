Feuer zerstört Schuppen und Unterstand in Brettorf

In Brettorf ist ein Holzschuppen in Flammen aufgegangen.

Brettorf - Ein Holzschuppen ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein Raub der Flammen geworden. Die Feuerwehr wurde um 5.45 Uhr zum Einsatz gerufen.

Das Feuer war laut Polizeiangaben an der Straße „Am Hogenkamp“ ausgebrochen. Aus am Sonntagmittag noch ungeklärter Ursache war ein Holzschuppen in Brand geraten, die Flammen hatten auf einen weiteren Holzunterstand übergegriffen.

Etwa 65 Einsatzkräfte der Feuerwehren Brettorf, Neerstedt und Dötlingen waren vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus konnte verhindert werden.

Hinweise zur möglichen Brandentstehung nimmt die Polizei Wildeshausen unter 04431-9410 entgegen.

kom