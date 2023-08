Braaklander Reitverein bietet neue Angebote – Mitglieder bewerten Vorstand positiv

Teilen

Der Verein will sein reitpädagogisches Angebot ausweiten. Fester Bestandteil daran ist bereits das jährliche Milchkannenreiten. © reitverein

Beim Braaklander Reitverein in Neerstedt gibt es neue Angebote wie integrative Voltigierspiele. 2022 mit Überschuss abgeschlossen.

Neerstedt – Es tut sich etwas beim Braaklander Reitclub in Neerstedt: Neu im Programm des Vereins sind demnächst wöchentliche integrative Voltigierspiele als reitpädagogisches Angebot sowie Voltigieren als niedrigpreisiger Einstieg in den Reitsport. „Dieses Angebot wollen wir eventuell mit Hobby Horsing kombinieren“, berichtete die Vorsitzende Silke Diers im Rahmen der Jahreshauptversammlung auf dem Braaklander Hof, wie der Verein jetzt mitteilte. Bei dieser Sportart werden Bewegungsabläufe aus der Dressur und dem Springreiten nachgestellt, ohne dass echte Pferde zum Einsatz kommen. Stattdessen benutzen die Teilnehmer Steckenpferde. Ein Hobby-Horsing-Set mit Sprüngen sei schon angeschafft worden.

„Smokey“ heißt der vierbeinige Zuwachs des Reitclubs. © Privat

Die vom Reitverein organisierte Hobby-Horsing-Ferienpassaktion mit Meike Meyenburg sei gut angenommen worden, sagte Diers. Auch die ebenfalls in den Ferien angebotenen Aktionen „Rund ums Pferd“ und „Pferdesprache“ seien erfolgreich gewesen. „Wir werden so etwas wiederholen“, kündigte die Vorsitzende an. In den Ferien können zukünftig auch reitpädagogische Tage angeboten werden. „Möglich wären Zirkusaktionen, wie ,Ich zeige meinen Freunden mein Hobby‘, oder ,Theater mit Kind und Pferd‘“, so Diers.

Erfolgreiches Jahr 2022

Insgesamt blickt der Braaklander Reitclub auf ein erfolgreiches Jahr zurück. 2022 sei mit einem deutlichen Überschuss abgeschlossen worden, berichtete Kassenwart Jürgen Diers. Ein Grund dafür sei die gestiegene Nachfrage nach Reitunterricht aufgrund der vorherigen Corona-Beschränkungen gewesen. Um 40 Prozent seien die Einnahmen gestiegen. Des Weiteren konnte der kleine Verein 14 neue Mitglieder gewinnen.

Der Reitclub bekam aufgrund der guten Zahlen zudem vierbeinigen Zuwachs. „Es wurde ein eigenes Schulpferd gekauft, das sich großer Beliebtheit erfreut“, teilte Diers mit Blick auf „Smokey“ mit. Die übrigen zehn Pferde würde weiterhin der benachbarte Braaklander Hof zur Verfügung stellen. Darüber hinaus seien drei Reitpads angeschafft worden, um den Sitz und das Reitergefühl besser schulen zu können. Über die Aktion „Scheine für Vereine“ seien darüber hinaus Balancekissen und -bälle, Wurfgeräte sowie Slalomstangen finanziert worden.

Voltigierspiele werden neu ins Programm genommen. © Privat

Umfrage zur Mitgliederzufriedenheit

Auf der Tagesordnung bei der Jahreshauptversammlung stand ebenfalls eine Zeugnisvergabe: Weil die Mitglieder im zurückliegenden Jahr wiederholt Kritik geäußert hatten, hatte der Vorstand eine Umfrage zur Mitgliederzufriedenheit organisiert. Das Ergebnis präsentierte Diers den Anwesenden. „Nach Schulnoten wurde die Vereinsarbeit mit einer guten Zwei bewertet“, fasste Diers die Umfrage zusammen. Im Großen und Ganzen seien die Mitglieder sehr zufrieden. Einige Vorschläge, zum Beispiel die transparentere Gestaltung der Trainerqualifikationen, habe der Vorstand schon aufgegriffen. Berücksichtigt werde auch der von den Anwesenden geäußerte Wunsch, wieder Geländetraining zusammen mit gemeinsamen Ausritten anzubieten.

Etwas verändert hat sich das Gesicht des Vorstandes. Zum Jugendwart wählten die Mitglieder Dominique Aichele, zur Kassenprüferin Kirsten Plate und zu den Jugendsprecherinnen Laura Eichele sowie Lenia Ernst. Die Versammlung endete mit einem Grillabend.