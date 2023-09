Blicke hinter sonst geschlossene Türen

Von: Leif Rullhusen

Zielsicher: Mit Unterstützung seiner Mutter Carola schießt der zweijährige Tammo die Wasserflaschen mit einem Wasserstrahl ab. © Leif Rullhusen

Anlässlich eines runde Doppelgeburtstages hatte die Gemeinde Dötlingen zum „Tag der offenen Tür“ ins sowie rund ums Rathaus in Neerstedt eingeladen. Der Verwaltungssitz war 70 und die Kommune 90 Jahre alt geworden.

Neerstedt – Die Fahrzeuge des Bauhofes glänzten, die Mitarbeiter hatten ihre Schreibtische aufgeräumt und im Sitzungssaal lud am Nachmittag eine Kaffeetafel zum Verweilen ein. Die Gemeinde Dötlingen hatte ihr Rathaus für diesen besonderen Tag mächtig herausgeputzt, der eigentlich doch ein ganz normaler war. „Im Grunde genommen haben wir schließlich immer einen Tag der offenen Tür“, erklärte Bürgermeisterin Antje Oltmanns am Sonntag zur Eröffnung. Die Kommune hatte ihre Bürger anlässlich ihres eigenen 90. Geburtstages sowie dem 70. des Rathauses in Neerstedt zu einem Besuch und einem Blick hinter manchmal dann doch verschlossene Türen eingeladen. „Ein Sprichwort sagt ,Wenn man vom Rathaus kommt, ist man schlauer‘. Ich hoffe, dass sich dieser Satz für Sie heute bewahrheitet“, schloss Oltmanns ihre Begrüßung.

Kurzweilige Fragerunde: Ralf Holtz (v.r.) interviewt Antje Oltmanns, Harald Meyer und Christian Pundt. © Leif Rullhusen

Oltmanns: „In Dötlingen wird ein gutes Miteinander gepflegt“

Die Doppelgeburtstagsfeier begann mit einem Empfang, in dessen Rahmen Gästeführer Ralf Holtz sich in einer kurzweiligen Fragerunde von der Rathauschefin, von Landrat Christian Pundt sowie vom ehemaligen langjähriger Bürgermeister Harald Meyer die Vorzüge der Künstlergemeinde erklären ließ. Oltmanns lobte insbesondere das gute Miteinander, das in Dötlingen gepflegt werde. „Das ist etwas ganz Besonderes“, hob sie hervor. Meyer blickte auf zwei politische Beschlüsse aus den 1970-er Jahren zurück, die die Gemeinde bis in die Gegenwart prägen würden. Zum einen dürften Baugebiete nach wie vor nur dort ausgewiesen werden, wo die Gemeinde Eigentümerin ist und zum anderen sei die Entscheidung, dass sich Exxon im Poggenpohlsmoor ansiedeln kann, ausschlaggebend gewesen. „Viel Infrastruktur wie Sporthallen und -plätze hätten wir ohne diesen Steuerzahler heute nicht“, betonte Meyer. Er genieße die Schönheiten der Kommune in erster Linie auf der Durchreise mit seinem Fahrrad auf dem Weg zu seinem Dienstsitz in der Kreisstadt, führte Pundt abschließend aus.

Bauamtsleiter Uwe Kläner (r.) zeigt Besuchern sein Büro. © Leif Rullhusen

Vergrößerung der Nutzfläche von 731 auf 1282 Quadratmeter

An den Empfang für geladene Gäste schloss das Programm für sämtliche Besucher – nicht nur aus der Gemeinde Dötlingen – nahtlos an. Das bot weitaus mehr, als geöffnete Türen in dem Verwaltungsgebäude. Obwohl sich auch ein Gang durch das Rathaus lohnte: Schließlich bestand für Gäste erstmals die Gelegenheit, den im Jahr 2020 fertiggestellten letzten Anbau in Ruhe in Augenschein zu nehmen. Mit der Baumaßnahme hatte sich vor drei Jahren die Nutzfläche des Gebäudes mit einem Schlag von 731 auf 1 282 Quadratmeter erhöht. 1,4 Millionen Euro musste die Gemeinde dafür in die Hand nehmen. „Der erste Anbau im Jahr 1976 hat gerade einmal 100.000 Mark“, gekostet, erzählte Holtz dazu beim Empfang.

Jugendfeuerwehr Neerstedt hatte einiges auf die Beine gestellt

Außerhalb der Rathausmauern hatte die Jugendfeuerwehr für die Kinder einiges auf die Beine gestellt. So konnte der Nachwuchs mit einer kleinen Wasserspritze Flaschen umschießen, sich auf einer Rollrutsche vergnügen oder bei einem Riesen-Vier-Gewinnt-Spiel gegeneinander antreten. Ein Getränkestand stellte die Flüssigkeitszufuhr sicher und die Bratwürste der benachbarten Imbissbude schmeckten auch bei den hochsommerlichen Temperaturen. Wer es lieber etwas süßer mochte, konnte den von der „Neerstedter Bühne“ gebackenen Kuchen genießen. Mit Informationsständen waren zudem unter anderem die Dötlinger Gästeführer, das Deutsche Rote Kreuz, die Malteser sowie der Verkehrsverbund Niedersachsen/Bremen vertreten.

Beste Unterhaltung: DIe Jugendfeuerwehr hat für die Kinder so einiges auf die Beine gestellt. Den Brüdern Marley und Marek gefällt es. © Leif Rullhusen

Die Jugendfeuerwehr Neerstedt präsentiert sich. © Leif Rullhusen