Bitte nicht drängeln!

Dötlinger Schüler trainieren Verhalten rund ums Busfahren

+ Trainer Hartmut Köhler gibt Hinweise zum geordneten Einsteigen. Foto: Grundschule

Dötlingen - Von Tanja Schneider. Schulbus fahren ist kein Zuckerschlecken. Oft beginnt schon mit dem Erblicken des Fahrzeuges in der Ferne der Kampf um Sitzplätze. An den Gittern, die eigentlich für ein geordnetes Einsteigen sorgen sollen, wird gedrängelt, was das Zeug hält. Kaum geht die Bustür auf, gibt es kein Halten mehr. An der Grundschule in Dötlingen ist die Situation nach Angaben von Rektorin Melanie Kahnt-Bock zum Glück deutlich entspannter. Dennoch steht in dieser Woche das Bustraining des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen (VBN) auf dem Stundenplan. An zwei Tagen gibt Hartmut Köhler dem Nachwuchs praktische Tipps rund ums Busfahren. Ein 45-minütiger, theoretischer Teil inklusive Film ergänzt das Programm.