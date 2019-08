Bislang weder Absagen noch Unfälle

Gut gelaunt: Für die Aktion „Singen am Lagerfeuer“ bastelten die Ferienpassteilnehmer am Freitag zunächst Instrumente aus Kronkorken und Papprollen. Foto: Schneider

Dötlingen – Bastelaktionen, Naturerlebnisse sowie Ausflüge, unter anderem nach Spiekeroog und ins Jump-House – das Ferienpassprogramm hat den Kindern in der Gemeinde Dötlingen bis dato einen abwechslungsreichen Sommer beschert. Rund anderthalb Wochen vor Schulbeginn zieht Jugenddiakon Jochen Wecker ein positives Zwischenfazit. „Die vielen Aktionen sind monatelang geplant worden. Bis jetzt haben sich all die Überlegungen gelohnt“, sagt er.

Bekanntlich hat die evangelische Jugend vor einigen Jahren die Verantwortung für die Zusammenstellung des Programms übernommen. Zudem richtet sie zahlreiche Aktionen selbst aus. „Bislang konnte alles so laufen, wie angekündigt. Es gab keine Veranstaltungsabsagen und keine Unfälle“, freut sich Wecker. Stattdessen kämen jeden Tag begeisterte Kommentare. Veranstalter, Eltern und Kinder erzählten von tollen Erlebnissen, viel Einsatz und lustigen Anekdoten. „Die vielen fröhlichen Kinderaugen sind der Grund, warum wir alle dieses Mammutprogramm jedes Jahr neu angehen“, verrät Wecker.

Glückliche Gesichter gab es auch am Freitagabend beim Dötlinger Jugendhaus, wo ein Singen am Lagerfeuer über die Bühne ging. Zunächst einmal bastelten die 18 Kinder aber Rhythmusinstrumente – und das nicht nur zusammen mit den Betreuerinnen der evangelischen Jugend. Auch einige Mütter und Väter waren dabei. Aus Papprollen, Krepppapier und Kronkorken entstanden individuelle Klanghölzer und Rasseln. Mit diesen begleiteten die Teilnehmer am Abend ihren Gesang. Als Gast war Liedermacherin Sybille Gimon aus Sandhatten dabei, die Songs wie „Hör‘ nicht auf zu träumen“ selbst textet und komponiert. In gemütlicher Atmosphäre ließen Jung und Alt den Abend ausklingen.

Mit Blick auf die Zeit nach den Ferien hofft der Jugenddiakon, viele der Kinder, die nun regelmäßig bei den Aktionen dabei waren, künftig auch in den Jugendhäusern in Dötlingen und Neerstedt begrüßen zu können. „Vielleicht klappt es ja in diesem Jahr, die entstandenen Freundschaften und dieses Verbundenheitsgefühl in den Alltag zu retten“, teilt er mit und lädt zu den „offenen Treffs“ und Gruppenangeboten ein. ts