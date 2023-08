Biomethanproduktion in Ostrittrum rückt näher

Von: Leif Rullhusen

Teilen

Umrüstung auf Biomethan geplant: Noch produziert die Anlage von Claus Coorßen in Ostrittrum Strom. © Leif Rullhusen

Der Ostrittrumer Landwirt Claus Coorßen will seine Biogasanlage von der Stromerzeugung auf die Herstellung von Biomethan umstellen. Nun geht das Genehmigungsverfahren in die nächste Runde.

Neerstedt/Ostrittrum – Mit Skepsis beobachten einige Anwohner die geplante Biomethanproduktion in Ostrittrum. Sie befürchten zusätzlichen Verkehr und mehr Lärm, weil Landwirt Claus Coorßen seine Anlage von der Stromerzeugung auf die Herstellung von Biomethan umstellen will. Der Betreiber versichert, beides sei nicht der Fall. Er glaube sogar, dass sich die Situation verbessern werde, erklärt der Anlagenbetreiber. So würden zum Beispiel die Blockheizkraftwerke nach der Umstellung weniger laufen. Da die Produktion nicht erweitert werde, gebe es keine Mehrbelastung durch den Verkehr.

Politik ist von den Plänen überzeugt

Die Politik hat Coorßen mit seinen Plänen schon überzeugt. Einstimmig votierte der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause für die dafür notwendige Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung eines Bebauungsplanes. „Das ist ein sensibles Thema. Deshalb sollten wir die Bürger von Anfang an mitnehmen“, mahnte Grünen-Ratsherr Dirk Orth allerdings in der Sitzung.

Nun geht das Genehmigungsverfahren in die nächste Runde, in die auch die Bevölkerung einbezogen wird. Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit werden die Planunterlagen für einen Monat vom Dienstag, 15. August, bis Freitag, 15. September, im Neerstedter Rathaus öffentlich ausgelegt. „Während der Auslegung kann sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung informieren und Stellungnahmen vorbringen“, teilt die Gemeinde mit.

Biomethan soll direkt ins EWE-Gasnetz eingespeist werden

Weil die Förderung für Biogasanlagen in einigen Jahren abläuft, will Coorßen mit seiner bereits bestehenden Anlage zukünftig Biomethan herstellen, das anschließend direkt ins EWE-Gasnetz eingespeist werden soll. Die dazu notwendigen baulichen Veränderungen sind nach dem aktuellen Bebauungs- und Flächennutzungsplan nicht erlaubt.

Platz braucht der Landwirt für eine Übergabestation an den Energieversorger EWE, für eine Halle zur Lagerung der Inputstoffe, eine Fotovoltaik-Freiflächenanlage sowie für die Biomethan-Aufbereitungsanlage. Zudem sollen die Planänderungen Erweiterungsmöglichkeiten für eine potenzielle LNG- sowie eine Kohlendioxid-Verflüssigung von Biogas bieten.

Keine Ausweitung der Produktion

Eine Ausweitung der Produktion lassen auch die Änderungen nicht zu. „Es gibt keine Erhöhung des Inputs. Der bleibt bei maximal 20. 000 Tonnen im Jahr“, versicherte Thomas Aufleger, Geschäftsführer des Planungsbüros NWP, das der Politik die Pläne vorstellte. Auch die Obergrenze für die produzierte Biogasmenge bleibe unverändert bei 4,6 Millionen Normkubikmetern. Allerdings sei eine Verlagerung geplant. Neben Mais will Coorßen zukünftig auch Mist und Gülle verarbeiten. Für die geruchsneutrale Lagerung dieser Stoffe werde die Halle gebaut. Weiterhin verboten sei die Verwendung von Schlachtabfällen, Lebensmittelresten und Hausmüll. Für sämtliche Details, die das Bauleitverfahren nicht regeln könne, werde zudem ein städtebaulicher Vertrag zwischen Coorßen und der Gemeinde Dötlingen geschlossen, betonte Bürgermeistermeisterin Antje Oltmanns in der Ratssitzung.

Öffentliche Auslegung

Die Planunterlagen sind im Obergeschoss des Rathauses in Neerstedt vom 15. August bis 15. September während der Dienststunden öffentlich ausgelegt. Sie sind zudem auf der Internetseite der Gemeinde Dötlingen unter www.doetlingen.de/bauleitplanverfahren zu finden.