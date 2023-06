Biogas: Umstellung auf Methan statt Erweiterung

Landwirt Claus Coorßen will mit seiner Anlage Biomethan herstellen / Thema im Ausschuss

Der Dötlinger Ausschuss für Infrastruktur un Energie wird in seiner aktuellen Sitzung über die Neuaufstellung eines Bebauungsplanes und die Änderung eines Flächennutzungsplanes in Ostrittrum beraten. Der Grund: Landwirt Claus Coorßen will dort mit seiner Biogasanlage zukünftig Methan statt Strom erzeugen.

Neerstedt/Ostrittrum – Landwirt Claus Coorßen will seine Biogasanlage am Ortsrand von Ostrittrum auf die Erzeugung von Biomethan umstellen. Zukünftig soll sie Gas statt Strom direkt ins EWE-Netz einspeisen. Zudem soll auf einer Fläche von etwa 6 000 Quadratmetern eine Freiflächenfotovoltaik-Anlage entstehen. Weil der Landwirt für die Umsetzung des geplanten Projektes zusätzlichen Platz braucht, sind die Aufstellung eines neuen Bebauungsplanes sowie die Änderung des entsprechenden Flächennutzungsplanes erforderlich.

Gemeinde empfiehlt Neuaufstellung und Änderung

Deshalb wird sich zunächst der Ausschuss für Infrastruktur und Energie in seiner Sitzung am Donnerstag ab 18 Uhr im Neerstedter Rathaus mit dem Thema beschäftigen. Dort wird das Oldenburger Planungsbüro NWP die Pläne von Coorßen vorstellen. Die Dötlinger Gemeindeverwaltung empfiehlt dem Gremium in ihrer Sitzungsvorlage, sowohl der Flächennutzungsplanänderung als auch der Neuaufstellung des Bebauungsplanes zuzustimmen. Über den Verwaltungsvorschlag wird der Gemeinderat eine Woche darauf endgültig entscheiden. Sämtliche Planungskosten werde Coorßen übernehmen, heißt es in der Sitzungsvorlage. Der Verwaltungsausschuss hatte bereits in seiner Sitzung zu Beginn dieses Jahres einem Bauleitverfahren zugestimmt. Inzwischen haben die EWE und der Anlagenbetreiber in Gesprächen das Vorhaben konkretisiert. Deshalb ist jetzt die Politik am Zuge.

Lediglich kleinere Baumaßnahmen erforderlich

„Es geht ausschließlich um eine Umstellung der bestehenden Anlage und nicht um eine Vergrößerung“, versichert Coorßen auf Nachfrage unserer Zeitung. „Wir nutzen die vorhandene Biomasse zukünftig nur anders.“ Dementsprechend würden keine zusätzlichen Transporte anfallen, betont der Landwirt ausdrücklich. Für die Produktion von Biomethan seien lediglich kleine Baumaßnahmen erforderlich. Neben einer Übergabestation, die der Energieversorger EWE dort errichtet, werde eine Aufbereitungsanlage entstehen, die in mehreren Containern untergebracht werden soll. Für die weitere Zukunft könnte sich Coorßen allerdings auch die Herstellung von Wasserstoff auf dem Areal vorstellen. Der neue Bebauungsplan soll diese Option schon ermöglichen.

Fotovoltaikanlage entsteht auf brach liegender Havariefläche

Den für die Erzeugung von Biomethan benötigten Strom soll die geplante Fotovoltaikanlage liefern. Für diese gehe nicht einmal Ackerland verloren, da sie auf einer gegenwärtig brach liegenden Havariefläche entstehen soll, erläutert Coorßen. Die gegenwärtige Verstromung von Biogas sei nicht das optimale Wärmekonzept für den Standort, begründet der Landwirt seine Pläne. Zu wenig der erzeugten Energie könne für Fernwärme genutzt werden. Die gegenwärtigen Abnehmer würde er aber auch nach der Produktionsumstellung weiter beliefern. Während Erdgas zu den fossilen Brennstoffen zählt, ist Biomethan ein erneuerbarer, klimaneutraler Energieträger. Im Jahr 2006 ging die erste Produktionsanlage in Deutschland in Betrieb. Inzwischen gibt es im gesamten Land rund 220. Ihr Anteil an der Erdgasversorgung beträgt etwa ein Prozent.