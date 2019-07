„Biogas ist eine wichtige Energiequelle“

Ostrittrum – Dem Landwirt Claus Coorßen vom landwirtschaftlichen Betrieb „Coorßen Agrar“ in Ostrittrum lagen einige Themen auf dem Herzen: „Wie sieht die Zukunft für uns aus und wie können wir uns in die Energiewende einbringen?“ Um Antworten auf diese Fragen zu erhalten, hat er am Dienstagmittag den agrarpolitischen Sprecher der FDP-Fraktion im Niedersächsischen Landtag, Hermann Grupe auf sein Betriebsgelände eingeladen. Begleitet wurde er von Christian Dürr, dem Vorsitzenden des FDP-Bezirksverbands Oldenburg und Mitglied des Deutschen Bundestages, der Vorsitzenden der FDP-Fraktion im Kreistag, Marion Daniel, von der Kreisvorsitzenden Imke Haake sowie weiteren Partei- und Familienmitgliedern.

„Weihnachten 2018 haben wir hier einen Rundgang gemacht. Dabei habe ich mich gefragt, wie es nach dem EEG (erneuerbare-Energien-Gesetz) mit den Biogasanlagen weiter gehen soll. Darum wollte ich dazu gern den Standpunkt der FDP hören“, erklärte Coorßen. „Die Biogasanlage ist eines unserer Standbeine,“ sagte der Landwirt während einer kleinen Vorstellung seines Betriebes in die Runde. Auf seinen Ackerflächen baut er rund 300 Hektar Silomais für die Biogasanlagen an, die die Ställe heizen. Das Getreide wird in die vier Ställe gestreut, in denen 80 000 Masthähnchen nach Tierwohl-Kriterien gehalten werden. Der Mist der Tiere wird im Anschluss in die Biogasanlagen gegeben, sodass eine Kreislaufwirtschaft entsteht. „Die Hähnchen produzieren wir für den holländischen Markt. Dafür bekommen die langsamer wachsenden Hähnchen maximal 50 Gramm Futter pro Tag.“ Seit zwei Jahren bekämen seine Tiere keine Medikamente mehr, bis auf die die gesetzlichen Impfungen, die durchgeführt werden müssten. Coorßen betonte weiterhin: „Aber dieses Programm ist teurer und lässt sich in Deutschland nicht umsetzen, weil die Deutschen nur das billigste Fleisch kaufen.“ Grupe schloss sich der Aussage an: „Das Einkaufsverhalten ist überall anders als in Deutschland. Der Grill kann viel kosten, aber es muss das billigste Fleisch sein“, kritisierte er.

+ Landwirtschaftsbetrieb als Familienunternehmen: Claus (links), Jan-Ole und Elke Coorßen. © Terrasi

Mithilfe der Biogasanlage erzeugt Coorßen drei Megawatt für zehn Stunden. Die Spitzenlast steuert das Versorgungsunternehmen EWE. „Wenn morgens der Stromverbrauch besonders hoch ist, springen wir mit ein“, erklärte Coorßen. Wärme anderweitig zu verkaufen sei schwierig, weil es weder ein Gewerbe noch ein Schwimmbad in der Nähe gebe. Die EWE steuert den Motor des Blockheizkraftwerks und regelt die momentane Stromabnahme. Die Stärke an Biogasanlagen sei insbesondere die Speicherbarkeit. Coorßen ist der Meinung, dass Solarstrom im Sommer und Biogas-Strom im Winter genutzt werden könne.

+ Sprechen über Agrar-Themen: Claus Coorßen und Hermann Grupe (rechts). © Terrasi

Ebenso die kommende Düngeverordnung kritisierten Coorßen und Grupe. „Im Moment verwerten wir sowohl das feste als auch das flüssige Material des Düngers. Im Zuge der neuen Verordnung dürften wir nur einen Teil weiterverarbeiten.“ Grupe meinte, dass die Düngeverordnung das genaue Gegenteil bezwecke und dass organischer Dünger wichtig sei. Er ist ebenfalls Landwirt und baut Mais für Biogasanlagen an. „Biogas ist besonders in Spitzenverbrauchszeiten einsetzbar. Es ist eine wichtige Energiequelle aus nachwachsenden Rohstoffen.“

lat