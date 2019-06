Auf Bio-Qualität und Frische legt sie Wert

Dötlingen - Von Holger Rinne. Der Dötlinger Hofladen gilt als unverzichtbarer Bestandteil der Dorfgemeinschaft. Das Geschäft hält nicht nur Waren des täglichen Bedarfs vor; die Bürger wissen es auch als Treff- und Kommunikationspunkt zu schätzen. Und das schon seit 20 Jahren. Am vergangenen Wochenende feierte Elke Krebs den runden Geburtstag mit Kunden, Mitarbeiterinnen und Lieferanten.

Ursprünglich hatte die umtriebige Geschäftsfrau eine Ausbildung zur Pharmazeutisch-technischen-Assistentin absolviert. „Es ist immer mein Wunsch gewesen, mich im Einzelhandel selbstständig zu machen“, berichtet sie. 1999 ergriff sie die Gelegenheit beim Schopf und baute eine Scheune auf dem Hof ihres Onkels zu einem Geschäft um. Damit füllte sie offensichtlich eine Nische. „Der Laden lief sofort“, erinnert sich die Dötlingerin.

Ob Backwaren, Wurst oder auch Käse – Elke Krebs bezieht nahezu alles von Anbietern frisch aus der Region. Die Lieferanten ließen die Kunden jetzt in einer Art Hausmesse von ihren Köstlichkeiten probieren. Der Bäcker- und Konditormeister Wolfgang Kolloge von der Wildeshauser Bäckerei Kolloge schätzt seit Jahren den Geschäftskontakt. Gleiches gilt für Biobäcker Jan-Henrik Diekhaus (Landbäckerei Diekhaus, Goldenstedt), der Elke Krebs mit einem Blumenstrauß zum Jubiläum gratulierte. Auf Bio-Qualität legt die Hofladen-Inhaberin offensichtlich besonderen Wert. Die Bio-Eier kommen von Dolling aus Beckstedt. Die Kornkraft Naturwaren GmbH aus Huntlosen gehört ebenso zu den Lieferanten.

Mitten im Dorf an der Straße „Am Steinberg“ zwischen hohen Bäumen gelegen, trägt der Dorfladen nicht nur dem täglichen Lebensmittelbedarf Rechnung. Auch Zeitungen und Schreibwaren finden sich im Sortiment. Der Getränkemarkt lässt keine Wünsche offen, und für einen Klönschnack bei einem frisch gebrühten Kaffee oder Cappuccino ist im Hofladen immer Zeit.

Zusätzliche Angebote wie eine Postagentur und eine Lottoannahmestelle runden das Angebot ab. „Wenn es den Laden von Elke Krebs nicht gäbe, müsste ich für jede Besorgung mit dem Bus in die Stadt fahren“, ist Nachbarin Ingrid Moos dankbar. So geht es vielen Dötlingern.

Von daher verwundert es nicht, dass Elke Krebs am 1. Januar 2002 eine Filiale an der Hauptstraße in Neerstedt eröffnete. „Zeitgleich mit der Einführung des Euro“, betont sie. „Das alles könnte ich ohne meine tollen Mitarbeiterinnen gar nicht leisten“, gibt sie offen zu. Das Lob verbindet Elke Krebs mit einem Dankeschön. Und das klingt nicht nach Pflichtübung, sondern kommt aus tiefster Überzeugung. Die meisten Verkäuferinnen sind schon seit Jahren in Dötlingen und Neerstedt beschäftigt.