Bildband mit 79 Seiten Werbung für Dötlingen

Von: Leif Rullhusen

Teilen

Zufriedene Gesichter: Bernd Oeljeschläger (r.) und Peter Kratzmann (M.) präsentieren gemeinsam mit Bürgermeisterin Antje Oltmanns (2.v.l.) den Bildband „Dötlingen“. Mit dabei: Jens Bührmann vom Bürger- und Heimatverein (l.), Unterstützer Hans-Hermann Schweers (3.v.l.), Wildeshausens Plattdeutschbeauftragter Friedrich Ahlers (3.v.r.) sowie Thea Freiberg von der Dötlingen-Stiftung (2.v.r.). © Rullhusen, Leif

Eine Reise in Wort und Bild durch Dötlingen: Peter Kratzmann und Bernd Oeljeschläger haben einen Bildband über die Gemeinde veröffentlicht.

Neerstedt – „Dötlingen ist das wohl schönste Dorf im Oldenburger Land.“ Mit diesen Worten leiten die beiden Verfasser Peter Kratzmann und Bernd Oeljeschläger ihren druckfrischen Bildband „Dötlingen“ ein. Anschließend unterlegt das Duo diese Behauptung auf 79 Seiten mit unzähligen Fotos und ergänzt sie mit kurzen Texten. Auf den Auslöser der Kamera drückte der Dötlinger Journalist und Fotograf Kratzmann, die Artikel formulierte der Autor und Verleger Oeljeschläger.

Mit reichlich Verzögerung vorgestellt

Am Dienstagnachmittag wurde das Buch mit reichlich Verzögerung offiziell im Neerstedter Rathaus vorgestellt. „Tolle Bilder. Sie zeigen, wie schön unsere Gemeinde ist“, schwärmte Dötlingens Bürgermeisterin Antje Oltmanns im Rahmen der Präsentation. Sie sei froh, den Bildband nun endlich in den Händen zu halten. Ursprünglich hätte er nämlich schon gute zwei Jahre früher erscheinen sollen. Doch wie bei vielen anderen Projekten machte das Corona-Virus den Verfassern einen dicken Strich durch die Rechnung. Eine weitere Recherche war unmöglich. „Nichts ging mehr. Plötzlich war alles geschlossen und man konnte sich mit niemandem mehr treffen“, erinnerte sich Oeljeschläger an den Lockdown.

„Dötlingen hat ein eigenes Buch verdient“

Die ersten Gedanken zu „Dötlingen“ hatten er und Kratzmann bereits vor vier Jahren. Eigentlich liegt die Idee zu dem Buch sogar noch weitere zehn Jahre zurück. 2008 veröffentlichte Oeljeschläger den Bildband „Wildeshausen & Dötlingen“. „Der verkaufte sich relativ schnell sehr gut. Das war die Motivation, etwas Neues zu machen. Außerdem hat Dötlingen ein eigenes Buch verdient“, erzählte der Autor im Rahmen der Präsentation. Da eine Publikation über den Künstlerort ohne Kratzmann nicht ginge, holte Oeljeschläger den Dötlinger Journalisten mit ins Boot.

Kein klassischer Bildband

Grundsätzlich sei das Buch zwar als solcher angelegt, sei aber dennoch kein klassischer Bildband. Es sei allerdings auch kein Sachbuch, sondern ein Kompromiss mit Texthappen, verdeutlichte der Autor und Vorsitzende des Bürger- und Geschichtsvereins Wildeshausen. „Und zwar in den drei Sprachen deutsch, plattdeutsch und englisch“, erklärte er. Ihm habe das Schreiben viel Freude gemacht. Zudem habe er dabei selbst viel über die Gemeinde gelernt, berichtete er. „Jetzt freue ich mich, wenn die Dötlinger sich darüber freuen“, sagte Oeljeschläger. Daran erfreuen sollen sich aber nicht nur Einheimische, sondern auch Touristen und Gäste. So will Oltmanns das Werk unter anderem bei offiziellen Anlässen verschenken.

Bekannte Motive und „Hidden Places“

Die Leser werden in dem Bildband nicht nur auf aktuelle Fotos aus den 16 Ortschaften der Gemeinde stoßen. Auch ein paar historische sowie geschichtsträchtige Motive haben Kratzmann und Oeljeschläger eingebunden. „Die Auszeichnung Dötlingens zum Golddorf ist einzigartig“, erläuterte Kratzmann. Die gehöre selbstverständlich hinein, auch wenn sie schon gute zwölf Jahre zurückliege. Besondere Perspektiven vermitteln die Drohnenfotos des Dötlinger Journalisten, und künstlerisch besonders reizvoll sind die Aufnahmen mit einer Glaskugel, in der die Objekte fokussiert werden. Neben vielen bekannten Motiven, wie der Tapkenhof und die St.-Firminus-Kirche auf dem Titel, sind auch einige sogenannte Hidden Places (verseckte Orte) in dem Bildband zu finden.

Großes Unterstützer-Team

Kratzmann und Oeljeschläger waren zwar die maßgeblichen, aber nicht einzigen Beteiligten an dem neuen Druckwerk. So haben die Dötlingen-Stiftung sowie der Bürger- und Heimatverein die Veröffentlichung unterstützt. Für die plattdeutschen Texte ist der Wildeshauser Plattdeutschbeauftragte Friedrich Ahlers verantwortlich. Die Archivarin des Wildeshauser Bürger- und Geschichtsvereins Eva-Maria Ameskamp unterstützte das Team unter anderem bei der Recherche. Zudem haben einige Sponsoren bei der Finanzierung geholfen. Die sei aufgrund der in der zurückliegenden Zeit immens gestiegenen Kosten enorm wichtig gewesen, berichtete Oeljeschläger. Insbesondere Papier sei sehr teuer geworden.

Erschienen ist das Buch „Dötlingen“ im Verlag Isensee-Culturcon. Zu bekommen ist es für 24,80 Euro unter anderem im Neerstedter Rathaus, im Hofladen von Elke Krebs in Dötlingen sowie bei Edeka Boekhoff in Neerstedt. Zudem kann es in jeder Buchhandlung bestellt werden.