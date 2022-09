Biker-Club hat sein neues Domizil in Brettorf

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Protestfahrt am Wochenende: Die Biker waren unterwegs, um gegen steigende Lebenshaltungskosten zu protestieren. © NSN

Brettorf – Das Dorf Brettorf in der Gemeinde Dötlingen ist seit wenigen Monaten die Heimat eines eigenen Motorradclubs. Der „Backbone MC Germany“ hat sich dort angesiedelt. Bislang war das nur dem näheren Wohn- und Lebensumfeld des neuen Domizils mit der Adresse „Neuer Kamp 1“ im Gewerbegebiet bekannt. Doch am Wochenende trafen sich dort rund 500 Fahrer von 300 Treckern, Sattelzugmaschinen sowie Motorrädern, um mit einem Korso durch die Gemeinden Dötlingen, Großenkneten sowie Hatten zu fahren.

Damit wussten auf einen Schlag deutlich mehr Menschen, dass es einen Motorradclub in Brettorf gibt, der – wie in diesem Fall – zum Protest wegen der rasant steigenden Energie- und Lebensmittelkosten aufgerufen hatte.

„Wir sind kein politischer Motorradclub. Aber wir leben bewusst“, betont Peter, der Vorsitzende des Vereins, der seinen Nachnamen nicht so gerne in der Zeitung sieht. Angesichts der zunehmenden Probleme für viele Menschen in diesem Land, die steigenden Kosten zu bewältigen, sei man aktiv geworden. „Sowohl Landwirte als auch Lastwagen- und Motorradfahrer haben unter den hohen Sprit- und Energiepreisen zu leiden“, bekräftigt Peter. Das könne man mit einer Demonstration zwar nicht beseitigen; man könne aber darauf aufmerksam machen und auch zur Solidarität untereinander aufrufen.

„Erste Freundschaften sind entstanden“

Dieser solidarische Gedanke sei ein wesentliches Element des Zusammenlebens im Motorradclub, sagt der Vorsitzende. Man helfe sich untereinander und interessiere sich füreinander. Aber nicht nur das. Man sei sehr daran interessiert, sich in die Dorfgemeinschaft zu integrieren, sich gegenseitig zu helfen und auch gemeinsam zu feiern. In den vergangenen Monaten habe es bereits einige Kontakte gegeben. Erste Freundschaften seien entstanden.

Das neue Domizil: Der Motorradclub hat eine Halle in Brettorf angemietet. © dr

„Wir wollen Teil dieser Gemeinschaft sein“, sagt Peter. „Und wir sind bereits gut aufgenommen worden“, ergänzt er. „Rocker sein ist Teil eines gesamten Lebensstils“, heißt es auf der Facebookseite der Biker. „Ein verbindendes Element ist das gemeinsame Motorradfahren und das dabei empfundene Gefühl intensiver Lebendigkeit und Freiheit.“ Werte wie Loyalität, Würde, Achtung, Fleiß und Zusammenhalt gehörten dazu.

Der „MC Backbone“ ist ein reiner Männer-Motorradclub. „Frauen sind natürlich bei vielen Aktivitäten dabei“, sagt Peter. Aber sie könnten nun mal nicht Mitglied werden. Um die Zahl der Mitglieder machen Biker-Clubs traditionell ein Geheimnis. Es gehören aber nach Angaben des Vorsitzenden alle denkbaren Berufsgruppen dazu.

Es ging um unsere Freiheit. Darum, dort hinzufahren, wohin wir wollen. Jetzt können wir das bald nicht mehr bezahlen, oder neue Einschränkungen werden es uns schwerer machen.

Schon in den vergangenen Jahren, als der Club noch in Goldenstedt beheimatet war, hat er Demonstrationen vorbereitet. Damals protestierten mehrere Hundert Biker gegen Motorradfahrverbote und fuhren auch durch Wildeshausen. „Es ging um unsere Freiheit. Darum, dort hinzufahren, wohin wir wollen. Jetzt können wir das bald nicht mehr bezahlen, oder neue Einschränkungen werden es uns schwerer machen“, beschreibt Peter die Situation. Dabei denkt er auch an das Ende des Verbrennungsmotors. Eine Entwicklung, die den Bikern gar nicht gefällt.

„Clubhaus Opening“ steht bevor

Wer die Ansichten der Motorradfahrer kennenlernen möchte, kann sie beispielsweise am 23. oder 24. September beim „Clubhaus Opening“ besuchen. Am Freitag gibt es Musik, Benzingespräche, Gegrilltes und Getränke. Auf dem Platz kann gecampt werden. Am Samstag spielen Ben Meisner and Friends live. Es gibt zudem Bikerspiele, Speisen und Getränke. Da es sich um eine Privatveranstaltung handelt, haben sich die Gäste an die Clubregeln zu halten – insbesondere auch, was das Fotografieren betrifft. „Grundsätzlich kann jeder kommen“, so Peter. Man sei offen für Interessierte. Wenn die Tore des Geländes an anderen Tagen geschlossen seien, dann allerdings wolle man auch seine Ruhe haben und unter sich sein.