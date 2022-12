Biberdamm überschwemmt Wiesen in Ostrittrum und gefährdet Fischwanderung

Von: Leif Rullhusen

Heidrun Borchers blickt auf die überschwemmten Weiden. Normalerweise fließt der Rittrumer Mühlbach entlang des im Hintergrund zu sehenden Waldes. © Rullhusen, Leif

Die Bauaktivitäten eines Bibers lassen den Rittrumer Mühlbach über die Ufer treten. Nicht nur Pferde und Kühe auf den angrenzenden Weiden bekommen jetzt nasse Füße, auch Fischwanderungen werden dadurch gestört.

Ostrittrum – Dort, wo vor wenigen Tagen noch die Stute von Heidrun Borchert graste, schwimmt inzwischen eine Entenfamilie durch das Wasser. Große Teile ihrer Pferdeweide in Ostrittrum sind seit Kurzem überschwemmt, weil der Rittrumer Mühlbach über die Ufer getreten ist. Ein paar Hundert Meter weiter haben sich riesige Seenlandschaften entlang des Ufers gebildet. Zaunpfähle und ein Hochsitz ragen aus den Fluten. Eine Brücke über den Bachlauf ist kaum noch zu sehen, der Weg dorthin überflutet.

Wasserstand ist plötzlich gestiegen

Verantwortlich dafür ist die Baukunst eines Bibers. Das Nagetier hat unter anderem in der Nähe des Tier- und Freizeitparks einen beeindruckenden Staudamm in dem Gewässer angelegt. „Das ist quasi über Nacht passiert. Ich habe mich im Sommer gewundert, warum der Wasserstand plötzlich angewachsen ist“, berichtet Borchert. Sein Flussbett hatte der Mühlbach da noch nicht verlassen. Das sei erst jetzt passiert. „Inzwischen ist der Wasserstand von 20 auf 140 Zentimeter angestiegen“, sagt sie.

Biber sind streng geschützt

Weil Biber streng geschützt sind, blieb das Bauwerk bislang unbehelligt. Da der Eingriff des nachtaktiven Nagers in die Natur nun aber immer größere Dimensionen annimmt und inzwischen sogar Auswirkungen auf andere Spezies hat, sind der Landkreis Oldenburg, der Gewässerverband Hunte-Wasseracht und der Fischereiverein Huntlosen aktiv geworden. „Bezüglich beabsichtigter Maßnahmen zu dem Staudamm befinden wir uns derzeit in der Abstimmung mit dem Fischereiverein und der Hunte-Wasseracht“, erklärt Annika Mutke, Leiterin der Naturschutzbehörde des Landkreises. Diese müssten zeitnah erfolgen, weil der Mühlbach ebenfalls Lebensraum für Neunaugen und die unter Schutz stehenden Meerforellen ist. Zwei Jahre verbringen diese Fischarten in Bächen und Flüssen, bevor es sie aufs Meer zieht. Später nehmen sie den gleichen Weg zurück, um in den Bächen zu laichen. Das größte Problem auf ihrer Wanderung in beide Richtungen sind in der Regel von Menschen gemachte Hindernisse. Diese wurden im Rahmen von Renaturierungsarbeiten im Mühlbach weitestgehend entfernt.

Bereits mehrere kleine Dämme geöffnet

Nun bremst ausgerechnet der ebenfalls streng geschützte Biber die Fische aus. Der Damm nahe dem Tier- und Freizeitpark ist übrigens nicht das erste Bauwerk des fleißigen Nagers in dem Bachlauf. Aufgrund einer Ausnahmegenehmigung des Landkreises, die die Durchgängigkeit des Baches gewährleisten soll, hat der Fischereiverein in den zurückliegenden Wochen bereits drei kleinere Biberdämme geöffnet. Das sei mittig und kleinräumig gemacht worden, erklärt Mutke. Ein Bau und damit die Lebensstätte des Nagers sei dadurch nicht beeinträchtig, versichert sie.

Der Biberdamm hinter dem Tier- und Freizeitpark in Ostrittrum. © Rullhusen, Leif