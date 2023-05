Biberdamm in Ostrittrum: Strafanzeige ist vom Tisch

Von: Leif Rullhusen

Anfang April ist das Bauwerk des Bibers aufgrund der fehlenden Blätter noch gut zu erkennen. Der Abfluss im Vordergrund sei nicht durch den Landkreis initiiert worden, erklärte Landrat Christian Pundt am Freitag. Nachdem die Strafanzeige gestellt worden war, hätten dessen Mitarbeiter den Damm in Ruhe gelassen. © Leif Rullhusen

Weil der Landkreis einen Biberdamm in Ostrittrum öffnete, erstattete der Nabu Strafanzeige. Die ist nun vom Tisch. Der Biber wird die Beteiligten dennoch weiter beschäftigen.

Ostrittrum/Wildeshausen – Die Öffnung des Biberdamms in Ostrittrum durch den Landkreis Oldenburg sorgte vor zwei Monaten für einigen Wirbel. Der Naturschutzbund (Nabu) Wildeshausen-Dötlingen sah in der Beschädigung des Bauwerks im Rittrumer Mühlbach sogar eine strafbare Handlung. Er erstattete deshalb eine Anzeige gegen Eva-Maria Langfermann als Leiterin der Unteren Naturschutzbehörde sowie gegen den Baggerfahrer, der den Damm einriss.

Landrat Pundt: Es liegt keine Straftat vor

Die Anzeige ist nun vom Tisch. Das Thema wird die Beteiligten allerdings weiter beschäftigen. „Weil keine Straftat vorliegt, ist das Verfahren eingestellt worden“, erklärte Landrat Christian Pundt am Freitag im Rahmen eines Pressegesprächs, zu dem der Landkreis eingeladen hatte. „Damit ist bestätigt worden, dass wir fachlich einwandfrei gehandelt haben“, betonte Pundt. Die Vorgehensweise des Nabu, insbesondere direkt gegen Mitarbeiter des Kreises, nannte der Landrat „grenzüberschreitend“.

Zielkonflikt zwischen Biber und Neunaugen

Anlass der Biberdammöffnung war ein Zielkonflikt zwischen dem Biber und den im Bach lebenden Neunaugen – beides streng geschützte Tierarten. Der Nager schützt mit dem Damm seinen Bau und damit seinen Nachwuchs, versperrt den Fischen aber zugleich den Weg zu ihren Laichgebieten. „Wir haben hier zwei Arten, die sich gegenseitig stören und mussten abwägen, welche stärker gefährdet ist. Nach mehreren Gutachten, die wir eingezogen hatten, haben wir uns für die Neunaugen entschieden“, verdeutlichte Langfermann im Rahmen des Pressegesprächs. Während die Population des Bibers ansteige, sinke die der Neunaugen. Zudem sei der Rittrumer Mühlbach eines der wichtigsten Laichhabitate für Neunaugen in dieser Region, begründete Langfermann den Entschluss des Landkreises.

Diese Entscheidung zu fällen, sei schwer gewesen. Aber seine Mitarbeiter hätten eine gute Abwägung getroffen, betonte Pundt nachdrücklich. Das bestätige auch die Unterstützung durch das Umweltministerium.

Damm nach Strafanzeige in Ruhe gelassen

Eine deutliche, aus Sicht des Landkreises negative Wirkung hat die Strafanzeige dennoch gehabt. Weil er den Damm danach in Ruhe ließ, haben wohl nur äußerst wenige Neunaugen den Weg zu ihren Laichplätzen oberhalb des Biberbauwerkes gefunden, berichtete Langfermann. „Obwohl der Biber die Lücke schnell wieder zugebaut hatte, hoffe ich, dass es wenigstens das ein oder andere Exemplar geschafft hat.“ Entsetzt sei sie über die „sehr einseitige Sichtweise“ des Nabu, der die Belange der Neunaugen außer Acht gelassen hätte.

Die Naturschützer hatten kritisiert, dass der Wasserstand durch die Dammöffnung zu stark sinke und die Eingänge der Biberburg damit trockenfallen würden. Dann sei sie für den Biber verloren und die Aufzucht der Jungen gerate in Gefahr. Vermutlich seien die Weibchen hochtragend.

Biber passen Eingänge sinkenden Wasserständen an

Das sieht die zukünftige Leiterin der Unteren Naturschutzbehörde Inka Gelker anders. Biber seien flexibel und würden ihre Eingänge an den sinkenden Pegel anpassen. „Sie verlassen ihre Jungtiere keinesfalls“, versicherte sie am Freitag. Zwar sei der Eingriff eine Störung für den Biber, aber längst nicht so massiv, wie vom Nabu behauptet. „Biberdämme werden auch ohne menschliches Einwirken beschädigt. Das ist eine Situation, mit der die Tiere umgehen können“, so Gelker.

Landkreis will Biber-Management einführen

Die Forderung der Naturschützer, ein Biber-Management im Landkreis einzuführen, will der Landkreis dagegen umsetzen. „Wir machen im Landkreis bereits ein Monitoring und werden demnächst auch mit einem entsprechenden Management ins Rennen gehen“, berichtete Langfermann. Das sei notwendig, weil er stark zurückkomme und in unserer Kulturlandschaft aufgrund seiner Bauaktivitäten sehr auffällig sei.