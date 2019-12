Bewährung für Mutter, Haft für Sohn

AUS DEM GERICHT Mietstreitigkeit endet im Gerichtssaal: Urteile wegen Betruges und Nötigung

Dötlingen/Wildeshausen - Von Tanja Schneider. Ausbleibende Zahlungen, Müllberge und verwüstete Wohnungen – mit Mietern kann man richtig Pech haben. Das musste ein Ehepaar aus Dötlingen am eigenen Leib erfahren. Es hatte sein Haus in Wildeshausen an eine 69-Jährige vermietet, die mit ihrem 39-jährigen Sohn einzog. Die Kaution blieb die Rentnerin dem Paar von Anfang an zur Hälfte schuldig. Nach einem guten halben Jahr floss auch keine Miete mehr. Auf Mahnungen folgte die Kündigung, die Situation verschärfte sich und endete in einer handgreiflichen Auseinandersetzung sowie einer Räumungsklage.