Betrunken Lkw touchiert und Zaun durchfahren

Unfall in Neerstedt

+ © dpa (Symbolbild © dpa (Symbolbild

Neerstedt – Unter deutlichem Alkoholeinfluss stand ein 57-Jähriger aus der Gemeinde Dötlingen, der am Dienstagnachmittag zunächst mit seinem Auto einen Lastwagen in Aschenstedt touchiert hat und dann in Neerstedt durch einen Zaun gegen einen Baum gefahren ist. Um 14.20 Uhr war der Mann zudem auf der Glaner Straße unterwegs gewesen, wo er anderen Verkehrsteilnehmern aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen war. Sie meldeten ihn deshalb bei der Polizei.