Musik, Lesung und finnischer Film auf der Diele des Hofes Schweers

200 Besucher genießen Scheunenkinoabend

+ © Büttner Birgit Schachtschneider, Christian Bormann und Jörg Hartmann (v.r.) stimmten die Besucher des Scheunenkinos in Ostrittrum mit einem Lied auf den Filmabend ein. © Büttner

Ostrittrum - Mit Snacks, Heißgetränken, Wolldecken und sogar Kuscheltieren machten es sich am Sonntagabend die kleinen und großen Zuschauer in der Diele auf dem Hof Schweers gemütlich. Bereits zum fünften Mal hatte das Scheunenkinoteam am Tag vor Heiligabend nach Ostrittrum eingeladen, um sich bei einem weihnachtlichen Film gemeinsam auf das bevorstehende Fest einzustimmen. „Mit 200 Gästen sind wir ausverkauft“, freute sich Mitorganisatorin Birgit Schachtschneider über die Resonanz.