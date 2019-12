Besonders engagiert

Seit 2010 verleiht die Gemeinde Dötlingen den Ehrenamtspreis. Am Donnerstagabend war es wieder so weit. Während der Ratssitzung zeichnete Bürgermeister Ralf Spille drei engagierte Bürger aus – Rosemarie Mindt, Reinhold Pirsich und seinen Vater Gerold Spille.

VON TANJA SCHNEIDER

Dötlingen – Die Verleihung des Ehrenamtspreises ist für Bürgermeister Ralf Spille immer eine schöne Aufgabe. In diesem Jahr war sie aber ganz besonders. Denn unter den drei Preisträgern befand sich auch sein Vater Gerold Spille. Der 88-Jährige hat sich um die Heimatforschung verdient gemacht. Er sammelt und bewahrt alte Dokumente, Berichte und Fotografien für die Nachwelt. „Angefangen hat es, glaube ich, schon 1947, als du eine Chronik über in Haidhäuser geschrieben hast. Das war der Start“, sagte sein Sohn während der Auszeichnung am Donnerstagabend im Rahmen der Ratssitzung im Dötlinger Landhotel. Spille hat im Laufe der Jahrzehnte ein äußerst umfangreiches Archiv zusammengetragen, aus dem er gerne Informationen weitergibt. So finden sich zahlreiche Bilder und Nachweise in Büchern wie „De slechte Tied“. Verfasst haben es die Ganderkeseer Heimatforscher Werner Lüdeke und Hermann Speckmann. Mit Letzterem hat Spille auch ein Buch über den Wilddieb Hasen Ahlers veröffentlicht.

Zudem unterstützt der Haidhäuser Interessierte bei der Familienforschung, indem er beispielsweise alte Dokumente in die jetzige, deutsche Schrift übersetzt. „Du hast mittlerweile auch viele Stammbäume fertiggestellt“, so der Bürgermeister, der sich mit Blick auf die Familienforschung an lange Tapetenrollen quer durch die Stube erinnern konnte. Inzwischen arbeite er mit dem PC – und da steckten Infos über allerhand Menschen drin. „84 000 Leute“, ergänzte der 88-Jährige.

Neben Spille erhielten Rosemarie Mindt aus Neerstedt sowie Reinhold Pirsich aus Dötlingen die Auszeichnung. Insgesamt waren neun Vorschläge im Rathaus eingegangen. Der Verwaltungsausschuss hatte während seiner nichtöffentlichen Sitzung für die drei Preisträger gestimmt.

Mindt setzt sich in vielen Bereichen ehrenamtlich ein. Die 78-Jährige hilft seit 2007 bei der DRK-Kleiderkammer in Wildeshausen. Sogar schon seit 20 Jahren engagiert sie sich im Arbeitskreis „Gemeinsame Sache – Senioren in Dötlingen“ der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde. Ältere Menschen unterstütze sie, wo sie nur kann, stehe unter anderem als Fahrerin zum Einkauf oder Arztbesuch zur Verfügung, teilte Spille mit und las aus dem eingereichten Vorschlag vor: „Rosi Mindt redet nicht lange, sie macht. Sie ist da, wenn sie gebraucht wird, aber hängt es nicht an die große Glocke.“

Fest im Vereinsleben verankert ist Pirsich. Der Dötlinger singt im Männergesangverein, wo er seit Jahren die Kasse führt. Zudem ist er im TV Dötlingen (TVD) aktiv. In jungen Jahren fungierte er als Trainer, war auch auf Landesebene im Fußballbund am Ball. Laut Nominierung unterstützt er viele Projekte, beispielsweise den damaligen Neubau des TVD-Vereinsheimes, die Aktion „Weihnachtsbäume“ des Bürger- und Heimatvereines sowie die Gestaltung und Pflege des Dorfgartens. „Er hat gute Ideen, ist handwerklich fit und immer dabei“, lobte der Bürgermeister Pirsichs Einsatz für das Dorf.