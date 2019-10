Beschädigtes HLF wird jetzt repariert

+ Das beschädigte HLF 20 der Neerstedter Ortsfeuerwehr wird repariert. Archivfoto: fra

Neerstedt – Das erst 2018 beschaffte Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) der Ortsfeuerwehr Neerstedt, das Ende Juli bei einem Flächenbrand Feuer gefangen hatte und schwer beschädigt worden war, wird nun repariert. Das teilt Jannis Wilgen, Pressesprecher der Feuerwehren in der Gemeinde, mit. Die Ergebnisse der Bestandsaufnahmen durch Gutachter und den Hersteller des Fahrzeuges seien eindeutig: „Die voraussichtlichen Aufwendungen für eine Reparatur in Höhe von rund 98 000 Euro bleiben deutlich unter den Kosten für eine Ersatzbeschaffung“, heißt es in seiner Mitteilung.