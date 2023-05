Beratungsfirma stellt Feuerwehrbedarfsplan für Gemeinde Dötlingen vor

Von: Leif Rullhusen

Teilen

Das Feuerwehrhaus in Brettorf soll durch einen Neubau ersetzt werden. © Leif Rullhusen

Die Dötlinger Feuerwehren sind für den Notfall gut gerüstet. Trotzdem gibt es Nachbesserungspotenzial.

Dötlingen – Die drei Ortsfeuerwehren in Brettorf, Dötlingen und Neerstedt sind leistungsfähig, sie könnten aber noch besser aufgestellt sein. Das ist die Kernaussage des Feuerwehrbedarfsplanes, den das Beratungsbüro zur Gefahrenabwehr „Prewita“ für die Gemeinde Dötlingen aufgestellt hat. In den neun zurückliegenden Monaten sammelte das Unternehmen einen Berg an Zahlen, Daten sowie Fakten und wertete diese aus.

Umsetzung des Planes ist nicht verpflichtend

Am Montagabend präsentierten die beiden Gesellschafter und Firmengründer Michael Wiecker und Michael Tabke ihre Ergebnisse dem Brandschutzausschuss der Gemeinde. Aufgrund des großen Besucherinteresses – vorwiegend Mitglieder aus den drei Ortswehren – war die Sitzung des Gremiums in das Landhotel Dötlingen verlegt worden. „Wir geben Empfehlungen, um das Ziel einer leistungsfähigen Feuerwehr zu erreichen“, erläuterte Tabke eingangs. Die Umsetzung eines solchen Planes sei für die Gemeindeverwaltung zwar ratsam aber nicht verpflichtend.

Qualifikation des verfügbaren Personals ist entscheidend

Wesentlicher Punkt für eine leistungsfähige Feuerwehr sei die Zeit, die von der Alarmierung bis zum Erreichen der Einsatzstelle verstreicht. In einer Fahrzeit von maximal zehn Minuten sei das gesamte Gemeindegebiet abgedeckt. Sämtliche bebauten Bereiche würden sogar innerhalb von fünf Minuten erreicht. Einzige Ausnahme: Der südliche Gemeinderand. in dem Vossberg liegt. Entscheidend sei hierbei auch die Qualifikation des verfügbaren Personals. Welche Einsatzkräfte besitzen eine Fahrerlaubnis und wer hat eine Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger?

Der Nachwuchs fehlt

Gerade Letztere seien ein Knackpunkt bei der Verfügbarkeit. Deren Anzahl sei zu erhöhen, empfiehlt Prewita daher in ihrem Bedarfsplan. Die entsprechende Ausbildung gehöre bei jeder neuen Feuerwehrkraft dazu. Hinsichtlich ihrer Altersstruktur seien die drei Ortsfeuerwehren aktuell gut aufgestellt. „Das Altersfenster zwischen 30 und 40 Jahren ist in der Gegenwart am größten. Das ist gut so“, erklärte Tabke. Perspektivisch würden aber jüngere Einsatzkräfte fehlen. „Man tritt mit 20 und nicht erst mit 30 Jahren in die Feuerwehr ein. Da muss von unten nachgeliefert werden“, mahnte der Fachmann. Das sei die Aufgabe des Ortskommandos und der Politik. Neben der Mitgliederwerbung sei hier auch ein Fokus auf die Erhöhung des Frauenanteils zu legen. Grundsätzlich sei der Brandschutz in der Gemeinde allerdings ehrenamtlich trag- und leistbar. Hauptamtliche Kräfte seien nicht erforderlich.

Technisches Aufrüstungspotenzial

Auch auf der technischen Seite sehen die Prewita-Spezialisten Aufrüstungspotenzial. Grundsätzlich schlagen sie die Anschaffung von stärker spezialisierten Fahrzeugen vor. Die in die Jahre gekommenen Tanklöschfahrzeuge in Dötlingen und Neerstedt sollten ersetzt werden. Zudem sollte der Fuhrpark durch ein in Dötlingen stationiertes geländegängiges Allrad-Logistkfahrzeug erweitert werden. „19,7 Kilometer der Gemeindegrenze bestehen aus der Hunte, die von Amateuren hoch frequentiert wird“, erläuterte Tabke. Dorthin gebe es nur wenige und mitunter schlechte Zuwegungen. „Die Fahrzeugkomponente wäre geeignet, um ein Boot und Material näher an das Gewässer heranzubringen.“ Deshalb sollte auch das derzeitige Rettungsboot durch ein den DIN-Vorschriften entsprechendes ersetzt werden. Das würde unter anderem einen Kenterschutz bieten.

Die beiden betagten Löschfahrzeuge sollten durch eines mit einer sehr hohen Schlagkraft und ein kleineres, geländegängiges ersetzt werden. Ersteres sei besonders für etwaige Einsätze auf den Autobahnrastanlagen oder dem Recyclinghof in Neerstedt geeignet. Das andere biete Vorteile in schlecht zugänglichen Bereichen, unter anderem in Waldgebieten.

Neubau in Brettorf vorgeschlagen

Deutliche Ergebnisse lieferte die Bewertung der drei Feuerwehrhäuser. Für Brettorf schlagen Wieker und Tabke einen Neubau mit mindestens drei Stellplätzen vor und für Dötlingen eine Erweiterung um eine Logistikkomponente. Grundsätzlich sollten alle drei Standorte durch eine sogenannte Nebennetzanlage energetisch autark werden. Für Neerstedt empfehlen sie eine stationäre, für Dötlingen und Brettorf eine flexible Lösung in Form eines Notstromaggregats auf einem Anhänger.

Aussagen zu einem Zeitplan der Umsetzung seien unseriös, betonte Tabke. Bestimmte Fahrgestelle seien im Augenblick zum Beispiel gar nicht verfügbar. Priorität habe allerdings mit Sicherheit der Neubau des Brettorfer Feuerwehrhauses.

Im Herbst einen Schritt weiter

Die Gemeinde werde sich nun zeitnah mit dem Ortskommando zusammensetzen, um weiter zu planen, erklärte Bürgermeisterin Antje Oltmanns im Anschluss an die Vorstellung des Feuerwehrbedarfsplanes. „Zur Aufstellung des Haushaltsplanes im Herbst werden wir einen Schritt weiter sein“, versprach die Verwaltungschefin.