Ronny Becker besingt den Bollerwagen

Dötlingen - von Tanja Schneider. Längere Zeit war es ruhig um den Schlagersänger Ronny Becker aus der Gemeinde Dötlingen. Nun ist er mit einem neuen Song zurück. Er besingt den Bollerwagen. Mit ihm steht seine Partnerin Bianca auf der Bühne.

„Alle meine Freunde sagen: Bob, Bob, Bob, Bob, Bollerwagen“, dröhnt es aus den Lautersprechern geradewegs auf die Tanzfläche. Pünktlich zur Kohlpartysaison hat der Dötlinger Schlagersänger Ronny Becker ein neues Lied am Start. Es heißt „Bollerwagen“ und ist seit Dienstag erhältlich, unter anderem bei bekannten Video- und Musikstreamingdiensten wie Spotify und Youtube. „Ich glaube, wir haben einen richtigen Ohrwurm kreiert“, meint der 49-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung. Das „Wir“ schließt seine „bessere Hälfte“ Bianca Becker mit ein. Seit vergangenem Jahr stehen sie gemeinsam auf der Bühne. Und das, obwohl sich der Dötlinger schon fast aus dem Schlagergeschäft zurückgezogen hatte.

Auslöser für den erneuten Comebackversuch war eine Anfrage von Erich Öxler, der schon Jürgen Drews‘ großen Hit „König von Mallorca“ schrieb. „Ein toller Produzent“, schwärmt Becker, der in der Branche bereits viele Höhen und Tiefen erlebt hat. Songs wie „Lo-Lo-Lothar“, „Jodel-Da-Di-Du“ und „Dans op de Deel“ machten ihn ab 1999 bekannt. Becker sang am Ballermann auf Mallorca sowie bei Après-Ski-Partys in Österreich. Dann folgte der persönliche Absturz. Sein Leben hat Becker längst wieder im Griff. Das Schlagergeschäft versteht er mittlerweile eher als Hobby oder Nebenjob, veröffentlichte ab und an noch einmal einen Song, zum Beispiel 2015 die Single „Der Wolf ist wieder da“.

„Die Idee, über den Bollerwagen zu singen, habe ich tatsächlich schon länger in meinem Kopf“, verrät Becker. Mit weiblicher Unterstützung kehrte er 2018 zurück auf die Bühne. „Unsere erste Single zu zweit war ,Bierpong’“, berichtet der Dötlinger. In dem Lied besingt er ein Partyspiel. Mit „Bollerwagen“ greift der 49-Jährige nicht nur die Kohltour-Tradition auf, sondern auch die niederdeutsche Sprache. „Party geht auch auf Plattdeutsch“, sagt er. „Uns ist es wichtig, dies zu vermitteln.“

Vor rund zwei Wochen schickten Ronny und Bianca Becker den Song an mehrere DJs. Und viele haben ihn bereits auf Partys gespielt. „Die Reaktionen sind sehr positiv. Das Lied kommt an und geht ins Ohr“, freut sich Becker.

Erstaunlicherweise ist der Bollerwagen nicht nur bei Kohltouren ein Thema, auch Karnevalisten sind gerne mit dem Gefährt unterwegs. Für den Rodenkircher Karneval am 2. März sind Ronny und Bianca Becker bereits gebucht. „Wir planen momentan unsere Promotour“, so der Dötlinger. Bis Anfang April geht es nach Hamburg, Hannover, und auch aus Österreich seien Anfragen eingegangen. Für den Sommer können sie sich Auftritte auf Mallorca vorstellen. „Es kommt gerade in Fahrt. Wir haben Lust und Spaß“, betont Becker.

Weitere Information

Tourdaten gibt es auf der Facebook-Seite von Ronny Becker, den Song „Bollerwagen“ unter http://smarturl.it/bollerwagen.