Baustellenbegehung am Schulweg

Der Anbau erfolgt in L-Form an die Süd- und Ostseite des bestehenden Gebäudes. Die Arbeiten am Rohbau sollen innerhalb der ersten Märzhälfte abgeschlossen sein.

Neerstedt - Von Tanja Schneider. Dienstag, 8.30 Uhr, am Schulweg 1b in Neerstedt: Nach und nach trudeln die Verantwortlichen rund um das Projekt „Haus der Generationen“ ein. Wie jeden Dienstag seit dem Baustart Anfang Januar legt Architekt und Bauleiter Jörg Hecht seinen Wochenbericht vor. Ina Schäfer und Uwe Kläner von der Dötlinger Gemeindeverwaltung begutachten zufrieden die Fortschritte – sowohl im alten Gemeindezentrum, das saniert und umgestaltet wird, als auch beim Neubau. Dessen Außenwände stehen bereits. „Wir sind im Zeitplan. Als nächstes geht es an die Verblendung und die Innenwände“, sagt Hecht. „Dann stehen das Dach und der Einbau der Fenster auf dem Programm.“

Der Architekt hat diesmal auch eine Farbpalette im Gepäck. Mit Pastorin Susanne Schymanitz diskutiert er über den Anstrich der Wände sowie die Auswahl der Türzargen. „Da die evangelische Kirchengemeinde weiterhin Hauptnutzerin des Gebäudes sein wird, hat sie natürlich ein Mitspracherecht“, erklärt Bauamtsleiter Kläner.

Als besonderen Gast begrüßt er an diesem Dienstag Ulrich Gloystein vom Amt für regionale Landesentwicklung Weser Ems, das der Kommune den Förderbescheid über 412 313 Euro ausgestellt hat und damit die Realisierung der Maßnahme überhaupt erst ermöglicht. Bezuschusst werden 53 Prozent der Gesamtkosten. Die Mittel stammen aus dem Programm „ZILE“. „Dötlingen hat alles richtig gemacht und die vorerst letzte Chance, an eine Förderung dieser Art zu kommen, genutzt“, berichtet Gloystein. Insgesamt hatten zum Stichtag im Herbst 2018 rund 100 Anträge vorgelegen, von denen nur 20 berücksichtigt werden konnten. „Es gab einfach mehr Antragsteller als Geld“, so Gloystein. Das Projekt „Haus der Generationen“ habe den Zuschlag erhalten, weil eine vielfältige Nutzung vorgesehen sei. Und: Es profitierten alle Altersklassen von dem Vorhaben.

Welche, weiß Schäfer ganz genau. Sie hat den Projektsteckbrief für den Antrag formuliert und ist bei der Kommune Ansprechpartnerin, wenn es um das Haus der Generationen geht. Derzeit arbeitet sie an einer Nutzungsrichtlinie. Alle Gruppen, die bislang im Gemeindezentrum beheimatet waren, sollen natürlich einen Platz finden – vom Kirchenrat über die Krabbelgruppen und den Posaunenchor bis hin zum Verein „Wi helpt di“ und dem Arbeitskreis „Gemeinsame Sache“. Auch das Kirchenbüro zieht wieder ein.

Durch die zusätzlichen Räume gebe es dann auch Kapazitäten für das Jugendhaus sowie für weitere Vereine, Gruppen und Institutionen, beispielsweise das Café Kinderwagen oder die Volkshochschule. Kulturelle Angebote seien ebenfalls möglich. Ferner ist ein „Multi-Büro“ angedacht, das von „Wi helpt di“ oder für die Sprechtage des VdK und des Finanzamtes genutzt werden kann. Die Vereinigung vieler Institutionen und Freizeitangebote unter einem Dach soll das Miteinander der Generationen sowie die Integration von Flüchtlingen, Neubürgern und Menschen mit Einschränkungen fördern.

Fertiggestellt sein soll das Haus der Generationen zum August. Bis Ende Juli muss die Maßnahme aufgrund der Zuwendung abgerechnet sein. „Das wird sicher schwer, aber die Hauptgewerke sind dann auf jeden Fall durch“, zeigen sich Gloystein und Hecht zuversichtlich. Der milde Winter komme dem Vorhaben entgegen. Und auch die stürmischen Tage würden die Arbeiten kaum beeinträchtigen. „Statt draußen am Anbau geht es dann eben im Bestandsgebäude weiter“, sagt Kläner. Die alten Bodenbeläge sind raus, an einigen Stellen werden Wände durchbrochen, andere Bereiche mauern die Handwerker zu. Auch hinsichtlich Heizung, Elektro und Sanitär gebe es Fortschritte „und zwischendurch Überraschungen“, so Kläner. Das Gemeindezentrum war ursprünglich eine Schulerweiterung. Den in den damaligen Plänen eingezeichneten Kriechkeller suchten die Bauarbeiter nun vergeblich. „Die dortigen Leitungen wurden zwischenzeitlich mal verlegt“, berichtet der Bauamtsleiter. Unerwartetes gebe es auf Baustellen immer wieder. So lange es die Arbeiten nicht verzögere, sei alles im Lot.