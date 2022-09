Baumpaten und Anwohner kämpfen für den Erhalt der kompletten Allee in Hockensberg

Von: Leif Rullhusen

Ortstermin: Die Baumpaten Bernd Voss (v.r.), Marianne Bernhard-Beeskow und Marcus Martens im Gespräch mit Anliegern. © Rullhusen, Leif

Baumpaten und Anwohner wollen die Buchenallee an der Iserloyer Straße in Hockensberg komplett erhalten. Der Bebauungsplan für das benachbarte Gewerbegebiet sieht die Fällung von zwei Bäumen vor.

Hockensberg – Drei Forderungen haben die Baumpaten der Buchenallee an der Iserloyer Straße in Hockensberg: Sämtliche Bäume sollen erhalten bleiben, sie sollen gepflegt und als Naturdenkmal anerkannt werden. „Die Buchen sind miteinander verwachsen. Wenn die ersten beiden gefällt werden, lösen wir einen Dominoeffekt aus“, erklärt Marianne Bernhard-Beeskow, Sprecherin der Dötlinger Nabu-Gruppe und eine von drei Baumpaten.

Bürgermeisterin und Landrat hatten abgesagt

Der erste Baum habe „gelernt“, dem Wind zu trotzen, die dahinter stehenden nicht. Sie würden bei einer Fällung ebenfalls geschädigt. Bernhard-Beeskow hatte Anwohner sowie die beiden weiteren Paten Bernd Voss und Stephan Martens – sein Bruder Marcus, der Vorsitzende des Hockensberger Heimatvereins, vertrat ihn – am Donnerstagabend zu einem Ortstermin eingeladen. Auch Dötlingens Bürgermeisterin Antje Oltmanns und Landrat Christian Pundt waren eingeladen, hatten aber abgesagt.

Bebauungsplan vom Verwaltungsausschuss im Juli beschlossen

Anlass des Termins ist die geplante Fällung der beiden westlichen Alleebäume im Rahmen der Erschließung des Gewerbegebietes Hockensberg. Eine neue Straßenführung hatte die Allee verschont. Zwei Exemplare sollen nun doch weichen, weil sie Sichtdreiecke im Kreuzungsbereich der Iserloyer Straße mit den Straßen „Brakland“ und „Rahmanns Weg“ einschränken und daher Unfälle verursachen könnten. Die Ergänzung des entsprechenden Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Hockensberg“ wurde vom Verwaltungsausschuss im Juli beschlossen.

Baumpaten fordern „kreative Lösungen“

Gegen die Umsetzung setzen sich Anlieger und die Baumpaten zur Wehr. Ihrer Ansicht nach gebe es Alternativen, die nicht berücksichtigt worden seien. „Die Gemeinde hat sich nur in eine Richtung über eine rechtssichere Lösung informiert“, kritisiert Baumpate Voss. Es gebe Lösungen, die keine Einbeziehung der Sichtachsen erfordern würden. „Solche kreative Ideen sind von der Gemeinde nicht angenommen worden“, so Voss. Denkbar wäre unter anderem die Montage von Spiegeln oder Schwellen. Auch die Umwidmung der Straßen „Brakland“ und „Rahmannsweg“ in Anliegerstraßen oder ein kleiner Kreisel könnten die Fällung womöglich obsolet machen. „Man hätte dort einen Kreisverkehr bauen können“, ist Bernhard-Beeskow überzeugt. Sie sei gerade in Frankreich gewesen und dort gebe es unzählige Kreisel auf kleinstem Raum.

Bernhard-Beeskow: „Es besteht noch Hoffnung“

Auch zweifeln Anlieger und Baumpaten die Sichtbehinderung durch die Bäume an. „Leitplanken und Verkehrsschilder beschränken den Blick der Verkehrsteilnehmer viel stärker“, argumentiert Voss. Per Definition könne aber nur ein Baum die Sicht einschränken, eine Leitplanke nicht. „Deshalb gibt es hier lediglich von der Rechtslage und nicht von der Sache her ein Sicherheitsproblem“, ist der Baumpate überzeugt. Bernhard-Beeskow ist sich sicher, dass die Fällung noch verhindert werden kann. Das Ergänzungsverfahren des Bebauungsplanes befinde sich in der Vorbereitung und werde noch Zeit in Anspruch nehmen, berichtete sie. „Es besteht noch Hoffnung, und bei dem Thema ist ordentlich Druck im Kessel“, sagt die Nabu-Sprecherin. „Wir können es uns in Zeiten des Klimawandels nicht leisten, solche Bäume für eine scheinbare Sicherheit zu fällen“, mahnt sie.