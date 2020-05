Baumfällungen sorgen für Ärger

Bauausschuss berät über B-Plan „Goldbergsweg“ und empfiehlt Ersatz in höherer Qualität

+ Gefällt: Im Gebiet „Goldbergsweg“ wurden mehr Bäume entfernt als ursprünglich geplant. Fotos: Schneider

Dötlingen - Von Tanja Schneider. Was geht in dem kleinen Baugebiet am Goldbergsweg in Dötlingen tatsächlich vor? Das fragte sich so mancher, der am Dienstagabend die Sitzung des Bau-, Straßen- und Verkehrsausschusses im Rathaus-Neubau verfolgte. Auf der Tagesordnung stand die Änderung des Bebauungsplanes – um Bauteppiche anzupassen und Verkehrsflächen festzusetzen. In den Fokus rückten aber schnell Bäume und Hecken, die als erhaltenswert festgeschrieben waren, aber nun „verschwunden“ sind.