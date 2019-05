Parcours-Einweihung: Eine Runde Golf bei Bauer Uwe

Das Hofcafé „Lütje Deel“ wird erweitert: Bauer Uwe und seine Frau Iris eröffnen einen Bauerngolf-Parcours. Die Einweihung ist für Muttertag ab 10 Uhr geplant. Ein besonderes Angebot soll möglichst viele Gäste anlocken.

Grad - „Einmal noch“, sagt Landwirt Uwe Abel, schwingt den hellgrünen Schläger, an dessen Ende sich ein Holzschuh befindet, und beginnt umgehend zu fluchen. Den Ball hat er zwar getroffen. Doch er fliegt nicht in den kleinen gemauerten Brunnen, sondern kullert an diesem vorbei. „So ein Mist. Ich komme mit dem Schuh einfach nicht unter den Ball. Deshalb hebt er nicht ab“, erklärt Abel den erneuten Fehlversuch an Loch zwei des gerade fertiggestellten Bauerngolf-Parcours. „Hier muss ich auf jeden Fall noch nachbessern – vielleicht eine Schicht des Brunnens weghauen oder eine Erhöhung für den Ball organisieren.“ Viel Zeit bleibt ihm dafür nicht mehr. Denn schon für Sonntag, 12. Mai, ab 10 Uhr ist die Einweihung der neuen Freizeitattraktion geplant. Sie soll das Angebot rund um das Hofcafé „Lütje Deel“ in Grad ergänzen.

Seit rund viereinhalb Jahren bieten Iris und Uwe Abel, die sich in der TV-Show „Bauer sucht Frau“ kennengelernt haben, Kaffee, Torten und weitere kulinarische Köstlichkeiten für Gäste aus der gesamten Region an. Mit Bauerngolf wollen sie den touristischen Zweig auf dem Hof stärken. 2016 hatten sie dem Dötlinger Gemeinderat das Konzept präsentiert. Nach einer Änderung des Flächennutzungsplanes war der Weg frei. Eine Finanzspritze für die Umsetzung erkämpften sich Abels im vergangenen Jahr in der RTL-Sendung „Sommerhaus der Stars“. Das Paar gewann die Show und damit 50.000 Euro.

Proberunde mit den Nachbarn

Der Parcours ist auf einer 2,7 Hektar großen Fläche direkt neben dem Hofcafé entstanden. „Wir haben im Herbst mit den Erdarbeiten begonnen“, erzählt der Landwirt, während er Loch zwei den Rücken kehrt. Er holt zum Schlag aus. Der Ball fliegt – aber nicht in die gewünschte Richtung. „Ah, voll verzogen“, kommentiert Abel und macht sich auf den Weg. Er läuft vorbei an dem großen Teich, der das Herzstück der Zehn-Loch-Anlage bildet. „Für heute Abend haben wir die Nachbarn zu einer Proberunde eingeladen. Dann läuft‘s hoffentlich besser“, sagt er.

+ Der große Teich ist das Herzstück des neuen Bauerngolf-Parcours. © Tanja Schneider

Einen Großteil der zehn Stationen haben sich Iris und Uwe Abel selbst überlegt. Mal müssen die Golfer durch einen Reifen spielen, mal durch ein Betonrohr oder den „Fuchsbau“. „Von Loch sieben zu Nummer acht muss man den Ball über einen Graben schlagen“, verrät der Landwirt. Die zehn Bahnen sind nicht der Reihe nach nebeneinander, sondern kreuz und quer angeordnet. Die Spieler legen somit eine ordentliche Strecke zurück. „1,8 Kilometer“, weiß Abel, der nun Loch drei erreicht hat. Der Ball befindet sich nur wenige Zentimeter vom Ziel entfernt. Abel stupst ihn vorsichtig mit dem Holzschuh an, doch er rollt über das Loch hinweg. „Ich glaube, wir müssen sie größer machen“, scherzt er.

Bauerngolf kostet am ersten Tag nur die Hälfte

Besser läuft es an der Station fünf mit dem Viehwagen. „Den haben wir uns auf dem Bauerngolf-Parcours in der Eifel abgeschaut“, verrät Abel und befördert den Ball mit einem kräftigen Schlag die Rampe hoch in den Wagen. Von dort rollt er über ein Rohr wieder auf den Platz.

+ © Tanja Schneider

Die Stationen haben Abels vor rund zwei Wochen aufgebaut. Zudem gibt es am Startpunkt eine Holzhütte, an der die Spieler die Schläger, Bälle sowie Klemmbrett samt Ergebniskarte und Spielplan erhalten. Geöffnet ist der Parcours donnerstags bis sonntags von 14 bis 19 Uhr. Erwachsene zahlen für eine Runde Bauerngolf acht, Kinder vier Euro.

„Am Eröffnungstag kostet es nur die Hälfte – also vier beziehungsweise zwei Euro“, sagt Abel. Er hofft, dass viele Interessierte zum Schnuppern vorbeikommen. Los geht es am Sonntag um 10 Uhr mit einem Frühschoppen im Stall. Es gibt Getränke, Pommes sowie Bratwurst – und ab 11 Uhr auch Musik vom Handharmonika-Club Hatten. Ab 13 Uhr ist zudem das Hofcafé geöffnet.