„Bauer sucht Frau“-Paar feiert hölzerne Hochzeit vor laufender Kamera

Iris und Uwe Abel haben zehnjähriges Ehejubiläum

Die Fernsehkamera war bei der Hochzeitsfeier ständiger Begleiter.

Vor zehn Jahren gaben sich der damalige Schweinebauer Uwe Abel und seine Iris das Ja-Wort. Nun feierte das „Bauer sucht Frau“-Paar mit zahlreichen Gästen und vor laufender Kamera sein zehnjähriges Ehejubiläum.

Grad – Vor zehn Jahren gaben sich der damalige Schweinebauer Uwe Abel und seine Iris das Ja-Wort. Klar, dass die hölzerne Hochzeit der beiden „Bauer sucht Frau“-Promis mit zahlreichen Gästen im Hofcafé „Lütje Deel“ in Grad jetzt gebührend gefeiert wurde. Da der TV-Sender RTL zu Weihnachten ein „Special“ darüber in seinem Programm zeigen wird, war die Fernsehkamera an diesem Abend ständiger Begleiter.

115 Gäste hatten sich zur Hochzeitsfeier angesagt. Draußen vor dem Eingang waren deshalb zahlreiche Pavillons aufgebaut worden. „Wir haben sonst nicht genug Sitzplätze“, erklärte Gastgeber Uwe Abel. Natürlich wollten alle Hochzeitsgäste auch ihre Wünsche und Geschenke überreichen. Eines davon fiel sofort auf. Eine Art Baum mit vielen kleinen beschrifteten Tafeln überreichte Iris’ Großcousine aus Bernkastel-Kues. Auf den Holztäfelchen waren die Stationen der beiden TV-bekannten Eheleute festgehalten. Angefangen bei den Ausstrahlungen der Serien über die Hochzeit und die Einweihung des Hofcafés bis hin zum Auftritt im Sommerhaus der Stars. Ein Täfelchen über den zweiten Platz von Uwe beim Promi-Big-Brother fehlte ebenso wenig wie der Schriftzug „Pony & Pferde“ als Hinweis auf die Leidenschaft der Jubelbraut Iris für die Reittiere.

Unter der Gratulanten-Schar waren auch andere Ehepaare der TV-Serie zu finden. Darunter Bruno und Anja aus der dritten Staffel, die sich schon im Jahr 2009 das Ja-Wort gaben und nun den Weg aus Franken auf sich genommen hatten, um zu gratulieren.