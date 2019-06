Bauer sucht Frau: Iris nach Magen-OP im TV

Dötlingen – Neues vom in der Gemeinde Dötlingen lebenden „Bauer sucht Frau“-Paar Uwe und Iris Abel: Die 51-Jährige hat sich im Krankenhaus Friesoythe den Magen verkleinern lassen. Auf ihrem Instagram-Account hat Iris bereits ein Foto gepostet. Zu sehen sind darauf nicht nur sie und Uwe, sondern auch ein Kamerateam – und das hat seinen Grund. Denn RTL kündigt für den heutigen Montagabend (23.25 Uhr) „Neues von dem Kultbauern-Paar“ an. Ausgestrahlt wird es im Magazin „Extra“.

Nachdem Iris ihrem Uwe bei der Zahnerneuerung beigestanden hatte, konnte sich der Dötlinger nun bei seiner Liebsten revanchieren und ihr vor sowie nach der OP zur Seite stehen. Ihre Follower hatte Iris in ihr Vorhaben eingeweiht. Nach dem Eingriff postete sie: „Ihr Lieben, ich habe alles super überstanden, und es geht mir sehr gut. Vielleicht überlegt der eine oder andere auch, etwas in seinem Leben zu verändern. Seit mutig und setzt es um, egal was andere sagen. Hört immer auf eure innere Stimme.“ ts