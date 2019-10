Barocke Reitkunst auf dem Tabkenhof

Unter der barocken Reitkunst können sich Laien oft nur wenig vorstellen. Diese Art der Pferdeschulung basiert auf Respekt und Harmonie, verzichtet auf Zwang und Druck, weiß Hendrike Weidemann. Seit 2014 bildet sie die anmutigen Tiere aus – ab dem 1. November am neuen Standort. Denn die 22-Jährige hat die Reithalle auf dem Dötlinger Tabkenhof gepachtet.

Dötlingen – Hendrike Weidemann strahlt. Schwungvoll öffnet die junge Frau die robuste Holztür zur Reithalle auf dem Dötlinger Tabkenhof und tritt ein. Noch ist es ruhig, schon bald sollen hier Pferde traben und Interessierte Einblicke in die barocke Reitkunst erhalten. „Diese Halle bietet mir ganz neue Möglichkeiten“, sagt Weidemann. Die 22-Jährige hat sie zum 1. November gepachtet – ebenso wie acht Paddoxboxen. Ihr Traum: eine Art Zentrum für die barocke Reitkunst, ein Treffpunkt für alle, die auf eine pferdefreundliche Ausbildung setzen.

Schon seit dem Kindergartenalter ist Weidemann fasziniert von Pferden, begann früh mit der Reiterei. Mit der bekannten englischen Schule habe sie sich allerdings nie anfreunden können. „Meine Zügel waren der Reitlehrerin immer zu lang“, erinnert sie sich. Als 15-Jährige bekam Weidemann ihr erstes eigenes Pferd – den Hannoveranerwallach „Lothar“. Sie suchte nach einem Weg, ihn möglichst schonend auszubilden, und wurde in der Fürstlichen Hofreitschule in Bückeburg fündig. Dort sah sie während eines Seminars von Stolz erfüllte Pferde und war sofort überzeugt. Weidemann, die aus Bremen-Nord stammt und seit einem knappen Jahr in Wildeshausen lebt, besuchte weitere Lehrgänge an der Hofreitschule, befasste sich intensiv mit der historischen Reitkunst sowie der Geschichte zwischen Mensch und Pferd.

Schon der griechische Reiterführer Xenophon habe etwa 400 Jahre vor Christus gewusst, dass das Pferd verlässlicher ist, wenn man es gut behandelt, erzählt die 22-Jährige. Gewalt und Druck habe er im Umgang mit den Tieren abgelehnt. Im 17. Jahrhundert, der Barockepoche, entwickelte sich schließlich aus den Lektionen zur Ausbildung von Kriegspferden die Reitkunst. Es entstanden Akademien, in denen man sich Zeit für eine schonende Reitweise nahm. „Die Reitmeister wollten die Pferde lange gesund erhalten und haben sich deshalb auch Gedanken über ihr Wesen gemacht“, berichtet Weidemann. „Leider ist diese Reitkunst in den vergangenen Jahrzehnten etwas verloren gegangen.“ Nachdem das Pferd für Krieg und Transport nicht mehr wichtig war, gewann es im Bereich Sport und Freizeit an Bedeutung. Mit den Turnieren stieg der Druck – auch auf die Tiere. „In der Sportreiterei soll das Pferd schnell Leistung bringen. Das kann sehr verschleißend sein“, findet Weidemann. Das Wohl des Tieres dürfe aber nicht auf der Strecke bleiben.

Um sich vielfältig fortzubilden, nahm sie Unterricht bei unterschiedlichen Trainern. Vom Horsemanship über die Freiheitsdressur bis zur Zirzensik reichte die Bandbreite. „Das eine bedingt das andere“, sagt Weidemann. 2014 begann sie, ihr Wissen weiterzugeben. Seitdem bildet sie Pferde auf der Basis der barocken Reitkunst aus und sich selbst bei verschiedenen Trainern mit den gleichen Zielen regelmäßig weiter. Parallel studierte sie Betriebswirtschaftslehre.

Ihren „Lothar“ bezeichnet sie längst als Lebenspartner. Mit „Bella“ kam 2016 eine Lipizzanerstute dazu, und 2018 schaffte sich Weidemann mit „Amador“ noch einen Spanier an. Seit Februar bildet die 22-Jährige mit „Tornado“ zudem einen Deckhengst der Knabstrupper aus der „Schützenden Hand“ von Heinz und Thomas Hackmann aus. Das Quartett finden nun ein neues Domizil auf dem Tabkenhof, wo Weidemann neben Ausbildung und Beritt auch Seminare und Trainingsabende anbieten möchte. „Hierzu will ich ebenfalls Trainer von außerhalb holen“, kündigt sie an. Um nicht nur Reitern, sondern allen Interessierten die barocke Reitkunst näherzubringen, schweben ihr regelmäßige Vorführungen vor. „Zudem hoffe ich, dass ich noch im Dezember einen Tag der offenen Tür anbieten kann“, sagt Weidemann. Im November gehe es aber erst einmal darum, den Rhythmus auf der neuen Anlage zu finden.

