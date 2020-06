Bald geht‘s barfuß – mit viel Ge(h)fühl

Neerstedter Grundschule erhält 2 300 Euro für Gestaltung von Pfad und Duftparcours

+ Derzeit kein schöner Anblick: Der Barfußpfad bei der Grundschule Neerstedt ist in die Jahre gekommen. Damit er demnächst wieder genutzt wird, ist eine Umgestaltung geplant, für die die Schule Mittel von der Bingo-Umweltstiftung erhält.

Neerstedt - Von Tanja Schneider. Er soll die Sinne ansprechen, motorische Fähigkeiten sowie Koordination fördern und den Kontakt zur Natur herstellen. Doch all dies tut der Barfußpfad bei der Neerstedter Grundschule derzeit nicht. Er ist in die Jahre gekommen und bietet einen eher beschämenden Anblick. Damit sich dies bald ändert, hat sich die Grundschule beim Projekt „Natur begeistert“ der niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung beworben – mit Erfolg. „Wir erhalten 2 300 Euro“, freut sich Schulleiterin Andrea Selke. Damit wollen Kinder und Lehrkräfte unter dem Motto „Barfuß mit Ge(h)fühl“ den bisherigen Pfad in ein Schmuckstück und einen nachhaltigen Lernort verwandeln.