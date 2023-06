Bahnübergang in Busch ist wieder offen

Von: Leif Rullhusen

Der Bahnübergang ist wieder frei. © Leif Rullhusen

Die Deutsche Bahn ist überpünktlich. Einen Tag schneller als geplant sind die Bauarbeiten am Bahnübergang in Busch beendet.

Mehr als pünktlich hat die Deutsche Bahn die Arbeiten am Bahnübergang in Busch abgeschlossen. Bereits am Donnerstagmittag ist die Wildeshauser Straße zwischen Altona und Aschenstedt wieder für den Kraffahrzeugverkehr freigegeben worden. Ursprünglich sollte die Baumaßnahme an den Gleisen erst heute im Laufe des Tages beendet sein. Die Bahn hatte dort in den vergangenen zweieinhalb Wochen die aufgrund des Schwerlastverkehrs beschädigte Entwässerung umgebaut. Damit die bisherigen Rinnen und deren durch Lkw häufig beschädigten Abdeckungen kein Risiko für Fahrzeuge mehr darstellen können, wurden sie nun entfernt.