Autofahrerin kommt vom Goldbergsweg in Dötlingen ab

Dötlingen - Schwere Verletzungen hat eine 48 Jahre alte Autofahrerin am Dienstag gegen 17.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall am Goldbergsweg in Dötlingen erlitten.

Sie wurde in ihrem Wagen eingeklemmt. Die Frau aus der Gemeinde Großenkneten war in Richtung Ortsausgang unterwegs gewesen und aus ungeklärter Ursache nach links von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Dann hatte sie einen Baum gerammt.

Alle drei Feuerwehren der Gemeinde rückten an. Die Brandschützer schnitten das Dach des Wagens ab und befreiten die Frau, die in ein Oldenburger Krankenhaus gebracht wurde. Es ist von einem Totalschaden am Auto auszugehen.