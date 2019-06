Autofahrer schläft auf A1 kurz ein

+ Die Autofahrt endete in der Leitplanke. Foto: Polizei

Dötlingen – Weil er kurz eingeschlafen war, hat ein 29-Jähriger aus der Gemeinde Großenkneten am Donnerstag gegen 5.30 Uhr einen Verkehrsunfall auf der A 1 und damit rund 4 000 Euro Schaden verursacht. Der Mann selbst wurde leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war er mit seinem Opel in Richtung Hamburg unterwegs und geriet in Höhe der Rastanlage in der Gemeinde Dötlingen nach links in die Schutzplanke. Nach dem ersten Zusammenstoß drehte sich sein Fahrzeug, das Heck kollidierte mit der äußeren Schutzplanke. Sein Wagen kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zum Stehen.