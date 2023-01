Autobahnmeisterei ist auf Eis und Schnee vorbereitet

Von: Leif Rullhusen

Teilen

Über ein Silo werden die Streufahrzeuge mit Salz beladen. Bei Schneefall wird der Holzhächsler an der Front des Unimogs gegen ein Räumschild ausgetauscht. © Leif Rullhusen

Insgesamt Autobahnkilometer betreuen die 31 Mitarbeiter der Autobahnmeisterei in Vossberg. Im Winter haben sie besonders viel zu tun.

Vossberg – Um kurz nach 21 Uhr war der Feierabend für die Rufbereitschaft der Autobahnmeisterei in Vossberg am Mittwochabend vorbei. Die tückische Kombination von Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt und einsetzendem Regen bescherte den Männern eine arbeitsreiche Nacht. Zwei Mal rückten die Einsatzkräfte aus, um die Autobahnen zwischen Cloppenburg, Brinkum und Delmenhorst eisfrei zu halten. Beladen mit insgesamt gut 30 Tonnen Salz starteten die sieben Lastwagen und Unimogs zunächst gegen 22 Uhr und dann noch einmal gegen 3 Uhr am frühen Morgen zum Streudienst.

Team gewährleistet Befahrbarkeit der Autobahnen rund um die Uhr

Trotz der extremen Wetterlage reine Routine für das eingespielte Team: „Es ist der zwölfte Einsatz in dieser Wintersaison“, berichtet Horst Dietz, Leiter der Autobahnmeisterei an der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord. Insgesamt 60 Kilometer auf der A1, der A 28 und der A 29 betreuen die 31 Mitarbeiter, darunter 25 Straßenwärter im Außendienst. „Unser Anspruch ist es, die Befahrbarkeit der Autobahnen rund um die Uhr zu gewährleisten“, verdeutlicht Dietz. Insgesamt sei es derzeit aber ziemlich ruhig. In der zurückliegenden Wintersaison kam die Autobahnmeisterei auf 27 Streueinsätze. Schnee mussten die Männer das letzte Mal vor zwei Jahren von den Autobahnen räumen.

600 Tonnen Salz liegen bereit

Angst, dass ihnen bei einem plötzlichen Kälteeinbruch das Salz ausgehen könnte, hat Dietz nicht. Etwa 600 Tonnen liegen aktuell auf dem Gelände der Autobahnmeisterei. Maximal 1800 Tonnen Kapazität hat das Lager. „Pro Einsatz verbrauchen wir zwischen 30 und 35 Tonnen“, erklärt der Leiter. Ein paar Tage reicht das Streumaterial vor Ort also. Der Nachschub sei aufgrund entsprechender Verträge mit Lieferanten zudem gesichert. „Darüber hinaus hat das Land Niedersachsen nach der Salzknappheit vor einigen Jahren mehrere Notlager eingerichtet“, sagt Dietz.

Erfahrungen sind besonders wichtig

Während viele Autofahrer am Donnerstagmorgen von den glatten Straßen überrascht wurden, waren die Einsatzkräfte der Autobahnmeisterei darauf bestens vorbereitet. Permanent haben sie die Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Blick. Wichtig ist für sie insbesondere das DWD-Straßenzustands- und Wetterinformationssystem – kurz: SWIS. Dort werden neben der Lufttemperatur und -feuchtigkeit Parameter wie Oberflächenfeuchte und -temperatur der Fahrbahn sowie der Taupunkt veröffentlicht. Weiterhin versorgen insgesamt fünf Sonden im Asphalt an besonders neuralgischen Punkten die Mitarbeiter mit Messdaten. Fast noch wichtiger sind allerdings die Erfahrungen der Straßenwärter. „Ohne deren Einschätzungen vor Ort würden wir nicht klar kommen. Deshalb fahren wir die Strecken regelmäßig ab“, betont Dietz. Besonders schwierig seien Wetterlagen um den Gefrierpunkt wie in den zurückliegenden Wochen. „Uns ist knackiger Frost lieber“, erklärt er. Deshalb bestehe seit drei Wochen außerhalb der regulären Dienstzeit eine ständige Rufbereitschaft für vier Mitarbeiter. Zudem sind drei weitere Kollegen rund um die Uhr in Unfallbereitschaft in der Dienststelle. Während der von November bis April dauernden Wintersaison besteht für das Team deshalb eine Urlaubssperre. „Skiurlaub gibt es bei uns nicht“, so Dietz.

Autobahndreiecke sind besonders problematisch

Rund 45 Minuten dauert es, bis die zwei Unimogs und die fünf Lastwagen nach der Alarmierung ausrücken können. Nach einem genau festgelegten Einsatzplan räumen beziehungsweise streuen sie die Strecken ab. Besonders problematisch seien die Autobahndreiecke „Dort haben unsere Fahrzeuge viele Leerfahrten auf den Rampen, weil jeder einzelne Fahrbahnast gestreut oder geräumt werden muss. Besonders in Stuhr kann man sich schwindelig fahren“, berichtet Dietz.

Abenteuerliche Überholmanöver

Weniger problematisch, dafür deutlich gefährlicher sind mitunter die regulären Autobahnabschnitte für die Streudienste. Besonders beim Schneeräumen, wenn die Fahrzeuge versetzt unterwegs sind, würden sie abenteuerlich überholt. „Es kommt durchaus vor, dass dann ein Auto auf der Standspur vorbeifährt“, erzählt Dietz. Auch sei die Fahrbahn bei Frost nicht direkt hinter einem Streufahrzeug eisfrei. „Die Tauwirkung von Salz braucht etwas Zeit.“ Zudem sollten die Verkehrsteilnehmer bedenken, dass sich Einsatzwagen der Autobahnmeisterei immer auf der glatten Fahrbahn bewegen und entsprechend Abstand halten.

Horst Dietz im Salzlager der Autobahnmeisterei. Rund 600 Tonnen des Streugutes liegen dort derzeit. © Leif Rullhusen

Jederzeit einsatzbereit: In der Garage der Autobahnmeisterei lagern mehrere Räumschilde. Bei Schnee können sie in kurzer Zeit montiert werden. © Leif Rullhusen