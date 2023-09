19-jähriger Harpstedter überschlägt sich bei Wildeshausen mit seinem Auto

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz. © imago/Symbolbild

Dötlingen – Ein 19-jähriger Autofahrer aus der Samtgemeinde Harpstedt hat sich am Samstag gegen 14.15 Uhr auf der Wildeshauser Straße in Dötlingen-Busch mit seinen Auto überschlagen.

Er blieb glücklicherweise unverletzt. Laut Polizeibericht war der junge Mann mit seinem Peugeot in Richtung Wildeshausen unterwegs. Seinen Angaben zufolge wich er auf gerader Stecke einem Hasen aus und verlor dadurch die Kontrolle über seinen Wagen.

Der Wagen blieb stark beschädigt im Straßengraben stehen. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von 2 000 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus dem Landkreis:

Am Freitag gegen 12:30 Uhr kam es auf der Wildeshauser Straße in Großenkneten-Ahlhorn zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Person leicht verletzt wurden. Ein 22-jähriger Mann aus Ahlhorn war mit seinem VW Tiguan auf der Wildeshauser Straße in Richtung Ahlhorn unterwegs. Der 22-Jährige beabsichtigte, einen vor ihm fahrenden Mini zu überholen, der zeitgleich nach links abbiegen wollte. Sowohl der 22-Jährige als auch der 52-jährige Fahrer des Mini brachen ihre Überhol- bzw. Abbiegeversuche ab. Es kam dennoch zur Kollision der beiden Autos. An den Fahrzeugen entstand 9-500 Euro Schaden. Beide Fahrer sowie eine 52-jährige Mitfahrerin im Mini wurden leicht verletzt.

Unfall auf dem Schulparkplatz

Bereits am Mittwoch, 30. August, kam es zwischen 13 und 17 Uhr kam auf dem Parkplatz der Delmeschule an der Schulstraße in Harpstedt zu einem Verkehrsunfall, bei dem 1.500 Euro Sachschaden entstand. Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte mutmaßlich beim Ausparken einen abgestellten Renault Clio. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Harpstedt unter Tel. 04244/967890 in Verbindung zu setzen.