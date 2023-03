Ausstellung „Frühlingsstimmung“ mit Bildern von Andrea Gleinig wird Sonntag eröffnet

Von: Leif Rullhusen

Teilen

Freuen sich auf die Vernissage: die Neerstedter Künstlerin Andrea Gleinig (l.) und die Stiftungsvorsitzende Gerti Essing. © Leif Rullhusen

Am Sonntag eröffnet die Dötlingen Stiftung die Kunstausstellung „Frühlingsstimmung“ mit Werken von Gleinig in der Müller-vom-Siel-Kate am Rittrumer Kirchweg. Die Vernissage beginnt um 11.30 Uhr.

Dötlingen – Inspirationen für ihre Bilder bekommt Andrea Gleinig manchmal direkt vor ihrer Haustür in Neerstedt. „Die Mohnknospe wächst in unserem Garten und die Magnolie bei unseren Nachbarn“, erklärt die 60-jährige Künstlerin mit einem Blick auf zwei ihrer Werke, die in der Müller-vom-Siel-Kate darauf warten, aufgehängt zu werden. Ein besonders großformatiges Ölbild mit einer riesigen Feuerblume hängt bereits an seinem Platz in der Dötlinger Kunstgalerie. „Normalerweise sind diese Pflanzen ganz klein. Ich habe mir gedacht, das geht auch ein paar Nummern größer“, erzählt sie mit einem leichten Grinsen.

Am Sonntag eröffnet die Dötlingen Stiftung die Kunstausstellung „Frühlingsstimmung“ mit Werken von Gleinig in der Kate am Rittrumer Kirchweg. Die Vernissage beginnt um 11.30 Uhr. „Bei Sekt, Saft, Selters und kleinen Knabbereien möchten wir einen künstlerischen Start in den Frühling wagen“, sagt die Stiftungsvorsitzende Gerti Essing. Die Ausstellung bietet allerdings weitaus mehr als eine Sammlung von bunten Blüten. Sie zeigt den kompletten künstlerischen Werdegang der Neerstedterin. Und der begann früh.

Figuren aus den Superman-Comics nachgezeichnet

„Schon als Kind habe ich angefangen, Figuren aus den Superman-Comics nachzuzeichnen. Danach folgten zahlreiche Porträts, unter anderem von der österreichischen Kaiserin Sisi und der Königin Silvia von Schweden bis zu meiner Oma“, berichtet Gleinig. Mit einem Bild der skandinavischen Adeligen gewann sie sogar den dritten Preis eines Mal-Wettbewerbs in einem Boulevard-Magazin. „Leider haben die das Porträt damals behalten“, berichtet die Künstlerin. Von den übrigen wird sie eine Auswahl in ihrer Ausstellung zeigen.

Einen Großteil des Platzes an den Wänden der Kate werden allerdings ihre jüngeren Werke einnehmen. Seit zehn Jahren malt die Neerstedterin ausschließlich Öl- und Acrylbilder. Ihre Motive sind vornehmlich Pflanzen, die sie zuvor selbst fotografiert hat. „Alleine hätte ich mich gar nicht an diese Techniken herangewagt“, erzählt die 60-Jährige. Bei einem Kurs von Theo Leijdekkers in Dötlingen kam sie auf den Geschmack.

Harmonische und farbintensive Gemälde

Seit der Eröffnung der Müller-vom-Siel-Kate vor acht Jahren nimmt Gleinig regelmäßig an den darin stattfindenden Workshops des niederländischen Malers teil. Mit Erfolg: „Ihre harmonischen und farbintensiven Gemälde verströmen Optimismus und Lebensfreude. Sie schenken Licht und Leichtigkeit“, lobt Essing die Werke der Neerstedter Künstlerin. Viele in den Kursen von Leijdekkers entstandene Bilder sind in der Ausstellung zu sehen und auch zu erwerben. Die Kunstwerke aus der Kindheit von Gleinig sind dagegen unverkäuflich.

Die Ausstellung „Frühlingsstimmung“ läuft bis Sonntag, 26. März. Zu sehen sind die Bilder während der Öffnungszeiten der Müller-vom-Siel-Kate, samstags und sonntags jeweils von 14 bis 18 Uhr.