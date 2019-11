25 Aussteller sorgen für glückliche Flohmarktbesucher

Erlös von 450 Euro kommt dem Schulförderverein zugute

+ Auch die Jüngsten zeigten sich beim Flohmarkt „Rund ums Kind“ geschäftstüchtig und boten mit Unterstützung der Erwachsenen ihr Aussortiertes an. Foto: Büttner

Neerstedt – Kleidung in unterschiedlichen Größen und Spielzeug jeglicher Art – beim Flohmarkt „Rund ums Kind“ gab es am Samstag in der Neerstedter Aula alles, was das Eltern- sowie Kinderherz begehrt. Bereits zum fünften Mal hatte der Förderverein der Grund- und Sprachförderschule mithilfe von Vertretern aus dem Schulelternrat die Veranstaltung organisiert, die auch diesmal wieder auf große Resonanz stieß. Frauke Vosteen und Andrea Menkens hatten die Anmeldungen entgegengenommen. „Wir haben 25 Aussteller auf rund 80 Metern Verkaufsfläche“, berichtete Menkens. Damit haben die Organisatoren die Zahl aus den vergangenen Jahren gehalten. „Es ist wichtig, dass unsere Aussteller mit einem guten Gefühl nach Hause gehen“, so Menkens.