Ausgang verboten

Menschen, die eine Behinderung haben und in einer Betreuungseinrichtung leben, dürfen schon seit Wochen keinen Besuch erhalten. Seit Kurzem ist ihnen zudem der Kontakt zu ihren Mitbewohnern untersagt. Christiana Schulz, Heimleiterin des Wohn- und Ferienhauses in Neerstedt, sieht das kritisch.

Neerstedt – Der Leitgedanke „Miteinander – füreinander“ ist für die Arbeit im Wohn- und Ferienhaus in Neerstedt, einer vollstationären Dauerwohn- und Pflegeeinrichtung für Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung, prägend. Doch auch dort beeinflusst die Coronakrise den Alltag massiv – und zwar so, dass das Miteinander stark reduziert werden muss. Laut Christiana Schulze, die das Heim seit Januar 2017 leitet, ist das ein Problem vor allem für jene, die die Situation kognitiv nicht erfassen können. Das ist ihrer Schätzung nach mindestens ein Drittel der Bewohner.

Auch wenn die nun geltenden Regeln nicht besonders komplex sind, gebe es genug Menschen, die diese nicht verstehen könnten, erklärt die 37-Jährige. So lebten in der Einrichtung etwa Frauen und Männer, die kaum ansprechbar seien und Informationen nicht verarbeiten könnten, aber nichtsdestotrotz Empfindungen und Gefühle hätten. Manche von ihnen hätten einen starken Bewegungsdrang, berichtet die Heimleiterin. Es gebe zwar einen – wegen der Rollstuhlfahrenden gepflasterten – Innenhof, den sie nutzen dürften, „aber das ist auf die Dauer nicht befriedigend“.

Denn vom Gelände dürfen sich die Bewohner laut einer Handreichung des Niedersächsischen Gesundheitsamts nicht mehr entfernen, sagt Schulze. In einem Schreiben der für Einrichtungen wie die in Neerstedt zuständigen Behörde vom 20. März heißt es: „Ein Verlassen des Geländes sowie ein enger Kontakt zu externen Personen und Gruppen sollten unbedingt vermieden werden.“ Einige der im Heim Lebenden seien jedoch gewohnt, in Begleitung einer Betreuungsperson Süßigkeiten oder Zeitschriften kaufen zu gehen oder eine Runde um den Block zu spazieren, erklärt die Heimleiterin – dies falle seitdem komplett weg.

Kontakte zu reduzieren, sei grenzwertig

Einer weiteren Handreichung des Landesgesundheitsamts vom 3. April zufolge sollen die Bewohner zusätzlich voneinander „separiert“ und „Kontakte zu Mitbewohnern unterbunden werden“. Dies umfasst sämtliche Gemeinschaftsaktivitäten in den Einrichtungen, unter anderem gemeinsame Mahlzeiten. Das gehe zu weit, findet die 37-Jährige. „Jeder Mensch zuhause darf das, aber unseren Bewohnern ist es nicht erlaubt.“

Sie sehe in den aktuellen Verfügungen keine rechtliche Grundlage für ein solches Vorgehen, das eine Form der Freiheitseinschränkung sei. Die Sozialkontakte innerhalb der Hausgemeinschaft zu reduzieren, ist Schulzes Meinung nach grenzwertig. Besonders für psychisch Erkrankte sei die Belastung sehr hoch, was im Haus bereits spürbar sei. Wochenlang sei ein solches Vorgehen nicht zu verantworten. Risikopatienten, die nicht in Heimen lebten, dürften schließlich auch allein über ihr Kontaktverhalten in der Coronakrise entscheiden, führt die Heimleiterin an. Doch Menschen in Betreuungseinrichtungen werde diese Entscheidungshoheit im Moment genommen.

Angehörige schicken Briefe und Fotos

Innerhalb des Hauses seien die beiden Wohnbereiche, in denen derzeit je 20 Personen in Einzel- und Doppelzimmern leben, voneinander abgetrennt worden, um eine mögliche Ausbreitung der Infektion im Notfall in Grenzen zu halten. Natürlich habe sie Angst um ihre Bewohner, sagt Schulze. Um die Situation zu erleichtern, hätten die Mitarbeitenden die Angehörigen gebeten, Briefe und Fotos zu schicken. Auch kurze Whatsapp-Videos seien auf Wunsch gedreht worden. So sei ein Austausch von Nachrichten entstanden, der nach Ostern erneut wiederholt werden soll, berichtet die 37-Jährige.

Zu den Feiertagen sollen die Frauen und Männer – wie sonst auch – ein kleines Geschenk bekommen sowie ein besonderes Essen. „Im Moment ist aber fast wichtiger, dass jemand zum Gespräch da ist“, sagt sie. Sämtliche ursprünglich geplanten Aktivitäten seien abgesagt, die Betreuenden erfüllten aber die Wünsche der im Heim Lebenden, so gut es gehe: Singen, Basteln oder Vorlesen – dann eben nur zu zweit.