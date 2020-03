Auffüllen im Akkord

Dötlingen/Neerstedt - Von Tanja Schneider. In den Supermärkten zeigte es sich als Erstes: Aufgrund der Corona-Pandemie liegen bei einigen die Nerven blank. Hamsterkäufe und teils leere Regale sind die Folge. „Gefühlt ist gerade jeden Tag Samstag“, beschreibt Inga Jeddeloh, Marktleiterin beim Neerstedter Edeka Boekhoff, die Situation. Wegen des Ansturms auf bestimmte Produkte haben sie und ihre Kollegen derzeit alle Hände voll zu tun. „Die Kunden kaufen mehr als sonst, dementsprechend müssen wir auch öfter leere Kartons aus den Regalen ziehen und auffüllen – bei gleicher Personalstärke“, so die Marktleiterin.

Das vom Land aufgehobene Sonntagsverkaufsangebot wolle man in Neerstedt nicht nutzen. Sechs Tage die Woche reichten. Das sieht Elke Krebs vom Hofladen Dötlingen ähnlich. Dieser wird weiterhin sonntags geschlossen bleiben. „Unser Kiosk in Neerstedt ist dann ja ohnehin von 8 bis 11 Uhr auf“, erinnert Krebs. Auch sie hat seit einigen Tagen „erheblich mehr zu tun“, wie sie sagt. „Teilweise habe ich Regale im 15-Minuten-Takt aufgefüllt, sofern es die Zeit zuließ. Am Samstag haben meine Tochter und ich nach Ladenschluss noch länger Ware eingeräumt.“

Den derzeitigen Engpass bei einigen Produkten wie beispielsweise Toilettenpapier gibt es nach Meinung von Krebs nur, weil die Menschen mehr kaufen, als sie benötigen. Das sei bei ihr im Hofladen auch nicht anders. Neben Klopapier seien besonders frische Hefe, Trockenhefe, Mehl, Nudeln, Reis und Gehacktes gefragt. Letzteres lasse sich gut einfrieren, erklärt Krebs. Mangelware sei derzeit aber Desinfektionsmittel. „Nur für die Flächendesinfektion habe ich kürzlich noch etwas erhalten“, erzählt sie.

Bei den Kunden beobachtet Krebs eine gewisse Unsicherheit. „Viele halten automatisch Abstand“, berichtet sie. Das kann die Edeka-Marktleiterin nicht bestätigen. „Einige stehen trotz der Ansteckungsgefahr noch zusammen und quatschen“, schildert sie einen fast zu entspannten Umgang untereinander. Um Kunden und Personal zu schützen, wurden am Mittwochvormittag Hinweise ausgehängt. „Wir bitten die Kunden darum, Abstand zu halten und möglichst kontaktlos zu zahlen“, sagt sie. Bedeutet, entweder mit Karte oder indem das Geld abgelegt und nicht von Hand zu Hand weitergegeben wird.

Mit Aushängen bitten momentan vor allem die Betriebe in der Gemeinde Dötlingen um verantwortungsvolles Handeln, die noch geöffnet haben dürfen. Dazu zählt auch der Pflanzenhof Schachtschneider in Aschenstedt. „Um uns alle zu schützen“, weist das Unternehmen auf seiner Homepage auf Änderungen hin. Aus Sicherheitsgründen dürften sich nur noch 50 Kunden zeitgleich auf dem gesamten Verkaufsgelände aufhalten, was am Wochenende zu Wartezeiten führen könne. Um diese Maßnahme zu überprüfen, gebe es nur noch einen Ein- und Ausgang. An der Kasse gilt ein Abstand von zwei Metern von Kunde zu Kunde, und die Toiletten bleiben für Besucher vorerst geschlossen. Zudem fällt der Schautag am Sonntag weg.