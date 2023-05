Polizei sucht nach Unfällen BMW-Fahrer: Fahrzeug müsste stark beschädigt sein

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Polizei im Einsatz. © dpa

Dötlingen – Die Polizei sucht einen Unfallflüchtigen, der am Samstag gegen 13.20 Uhr auf dem Goldbergsweg in der Gemeinde Dötlingen einen anderen Wagen beschädigt hat.

Der bislang unbekannter Fahrer fuhr laut Polizeibericht mit einem dunklen BMW und Außenspiegeln in Carbon-Optik in Richtung Dötlingen. In einer Rechtskurve geriet er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf den Gegenfahrstreifen und stieß seitlich mit dem entgegenkommenden Auto einer 68-jährigen Wildeshauserin zusammen. Der BMW-Fahrer flüchtete. Am Auto der Wildeshauserin entstand ein Schaden in Höhe von 5.000 Euro. Die linke Fahrzeugseite des BMW dürfte durch den Unfall stark beschädigt worden sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wildeshausen unter Telefon 04431/9410 zu melden.

Unfall in Wildeshausen

Zu einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einem Radfahrer kam es bereits am Freitag gegen 13.25 Uhr auf dem Geh-und Radweg an der Feldstraße in Wildeshausen. In Höhe des Krankenhauses stießen die 17-jährige Fußgängerin und ein vermutlich ebenfalls jugendlicher Radfahrer zusammen. Dabei wurde die junge Frau leicht verletzt, bemerkte das aufgrund des leichten Schocks aber erst später.

Ebenfalls nachträglich stellte sie fest, dass ihr Mobiltelefon durch den Unfall beschädigt wurde. Vor Ort hätten die Unfallbeteiligten noch miteinander gesprochen, wodurch bekannt sei, dass auch der Fahrradfahrer leicht verletzt worden ist, schreibt die Polizei. Es wird gebeten, dass sich der unfallbeteiligte Radfahrer zur Klärung des Sachverhaltes unter Telefon 04431/9410 in Verbindung setzt.

Unfall in Delmenhorst

Am Samstag kam es 18 Uhr auf der Hasporter Allee in Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Der unfallverursachende Pedelec-Radfahrer kollidierte mit einem 13-jährigen radfahrenden Delmenhorster. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Im Anschluss daran entfernt sich der nach Angaben des Kindes unter Alkoholeinfluss stehende Unfallverursacher unerlaubt.