„Auf die kommenden 60 Jahre“

Nehmen Ernst-August Bode (rechts) auf dem Hof Schweers in Empfang: Marion Daniel (links), Stefan Birkner und Imke Haake.

Ostrittrum – Das war eine große Überraschung für Ernst-August Bode: Unter einem Vorwand eines Zahnarztbesuches haben ihn am Dienstagnachmittag seine Töchter Ulrike Boyens und Annett Bode auf den Hof Schweers nach Ostrittrum gelotst. Dort warteten bereits rund 25 Familienmitglieder, Parteifreunde und Wegbegleiter gespannt mit einem Glas Sekt auf seine Ankunft. Der 79-jährige Bode aus Ostrittrum ist nun schon seit 60 Jahren Mitglied der FDP. 1959, im Alter von 18 Jahren, trat er den jungen Demokraten bei. 28 Jahre lang war er Mitglied des Dötlinger Gemeinderats.

Für seine Treue und sein politisches Engagement wurde er vom FDP-Kreisverband Oldenburg- Land sowie von seinen Parteifreunden zum Ehrenvorstandsmitglied des Kreisverbandes ernannt und bekam an dem Abend gleich zwei Urkunden überreicht: Eine für seine 60-jährige Mitgliedschaft, die zweite galt seiner Ernennung zum Ehrenvorstandsmitglied. Gerührt nahm er die Auszeichnungen entgegen. „Ich dachte mir, drei Mal ist Oldenburger Recht. Darum haben wir dich jetzt zum dritten Mal überrascht“, sagte die Kreisvorsitzende Imke Haake vor den Gästen im Freien. „Ich hoffe, du fühlst dich hier wohler als beim Zahnarzt“, ergänzte sie mit einem Lachen. Die Vorsitzende der FDP-Fraktion im Kreistag, Marion Daniel, lobte Bode mit den Worten: „Herzlichen Dank für deinen Einsatz und, dass du immer an der vordersten Front des Landkreises Oldenburg warst.“ Sie betonte, dass es nicht selbstverständlich sei, dass jemand 25 Jahre lang vollen Einsatz zeigt.

Christian Dürr, Vorsitzender des FDP-Bezirksverbands Oldenburg und Mitglied des Deutschen Bundestages, beglückwünschte den 79-Jährigen ebenfalls: „Als ich angefangen habe, warst du einer der Ersten, den ich kennengelernt habe. Du warst damals schon eine Institution für mich. Du hast meinen Lebensweg entscheidend mitgeprägt.“ Insbesondere die Identifikation mit dem Oldenburger Land mache Bode besonders, so Dürr. „Vielen Dank für die 60 Jahre und auf die kommenden 60 Jahre“, bedankte sich Dürr bei Bode. Auch der Landesvorsitzende der FDP Niedersachsen, Stefan Birkner, sparte nicht mit Lob: „Seit 1959 bist du kontinuierlich Mitglied geblieben. Ein Jahr Mitgliedschaft zählt bei den Höhen und Tiefen der Partei doppelt“, sagte er und lachte. „Ich danke dir für dein kontinuierliches Engagement für eine liberale Sache. Dieses hast du aus tiefster Überzeugung getragen.“ Er betonte, dass es selten Persönlichkeiten gebe, die so herausstechen, wie Bode.

Auch Claus Plate vom Ortsverein Dötlingen richtete ein paar Worte an Bode. Er bedankte sich für dessen aktive und treue Mitgliedschaft. „Du bist immer dabei, wenn wir uns treffen. Du warst dem Naturschutz schon immer verbunden und hast dich für Schulen eingesetzt. Dafür sagen wir dir Danke.“ Dem schloss sich Landrat Carsten Harings (parteilos) an: „Die Schulen waren eines deiner Steckenpferde. Du hast dich für viele Schüler im Landkreis Oldenburg eingesetzt.“ Er fügte hinzu: „Ich habe einen ehrlichen und engagierten Menschen kennengelernt. Du bist ein väterlicher Freund und Weggefährte für mich geworden.“ Dötlingens Bürgermeister Ralf Spille (CDU) betonte, dass die FDP in der Gemeinde immer „tolle Leute“ hatte und diese stets gut zusammen gearbeitet haben.

Bode bedankte sich nach so viel Lob und anerkennenden Worten bei allen Gästen. „Es ehrt mich, dass ich zum Ehrenvorstandsmitglied ernannt wurde. In den vielen Jahren haben wir ein gutes Miteinander gepflegt und ihr habt mich mit viel Loyalität begleitet.“ Nach seinen Abschlussworten „Herzlichen Dank euch allen, damit habe ich nicht gerechnet“, überreichten ihm Haake und Daniel einen prall gefüllten Präsentkorb. lat