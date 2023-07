Auf Irrwegen durch das grüne Dickicht

Familienausflug ins Iserloyer Maislabyrinth

+ © Leif Rullhusen Zwischenstopp an der ersten von vier Stationen. © Leif Rullhusen

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Leif Rullhusen schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Mehrfach bin ich Betreiber Michael Garms schon durch sein Maislabyrinth in Iserloy gefolgt, um darüber zu berichten. Nun wollen meine Freundin Maren, ihr Sohn Tamme und ich es auf eigene Faust versuchen.

Iserloy – „Schon wieder eine Sackgasse! Wir müssen umdrehen“, schimpft Tamme. Also wenden wir und laufen den schmalen Weg zwischen den mehr als zwei Meter hoch aufragenden Maispflanzen im Gänsemarsch bis zur nächsten Abzweigung zurück. „Hier müssen wir rechts“, sage ich bestimmt. Sicher bin ich mir aber keineswegs. Hinein geht es in den nächsten Weg. Der sieht genauso aus wie alle vorherigen.

Meine Freundin Maren, ihr zwölfjähriger Sohn Tamme und ich irren durch das Maislabyrinth in Iserloy. Mehrfach bin ich schon Betreiber Michael Garms durch die Gänge gefolgt, um über den Irrgarten zu berichten. Nun wollen Maren, Tamme und ich es einmal auf eigene Faust versuchen. Insgesamt viereinhalb Kilometer Wege durch den Pflanzendschungel und vier Stationen mit Quizaufgaben liegen vor uns. „Etwa eine Stunde brauchen die Besucher im Schnitt, um das Ziel zu erreichen“, hatte Garms mir zum Saisonbeginn verraten.

Schon nach wenigen Metern schwindet jegliche Orientierung

Noch vor dem Start treffen wir am Eingang eine Familie, die über einen der drei Notausgänge vor einem Regenguss aus dem Dickicht geflohen ist. Zweieinhalb Stunden waren die Vier unterwegs. Alle vier Stationen haben sie in dieser Zeit jedoch nicht gefunden. Wir sollten uns nach den Windrädern auf dem benachbarten Feld richten, gibt uns die Familie noch mit auf den Weg, bevor wir unser Eintrittsgeld in die bereitgestellte Kasse legen, einen Aufgabenzettel schnappen und voller Optimismus aufbrechen. Tamme übernimmt zunächst die Führung, biegt mehrmals links und rechts ab. Schon nach wenigen Metern schwindet bei uns dreien jegliche Orientierung. Jeder Gang sieht gleich aus. Nur die Windräder und der Wald auf der anderen Straßenseite verraten, dass wir noch nicht sehr weit gekommen sind. Und so stehen wir plötzlich wieder völlig überrascht am Eingang.

.Nach unzähligen Ecken, Abzweigungen und einigen Sackgassen stehen wir plötzlich vor der ersten Station

Wir nutzen die Gelegenheit, uns jetzt aufgrund der erneut heranziehenden dunklen Wolken noch schnell einen Regenschirm aus dem Auto zu holen, bevor wir einen Neustart wagen. Dieses Mal mit einem vermeintlichen Plan. „Lasst uns einfach bei jeder Abzweigung nach rechts abbiegen“, schlage ich so selbstsicher wie ahnungslos vor. Maren und Tamme sind einverstanden. Wieder verlieren wir nach wenigen Ecken und Abzweigungen die Orientierung. Wir bleiben aber unserer Taktik treu, obwohl uns unser Richtungsgefühl etwas anderes sagt. Das scheint zu funktionieren. Nach unzähligen Ecken, Abzweigungen und einigen Sackgassen stehen wir plötzlich vor der ersten Station. Wir müssen herumliegende „Goldbarren“ zählen.

Weiter geht’s: Mit frischem Elan schlagen wir uns auf den schmalen Wegen weiter durch das Dickicht. Viele Besucher scheinen an diesem verregneten Sonntag in dem Labyrinth nicht unterwegs zu sein. Wir laufen nicht einer Menschenseele über den Weg. Nur Stimmen sind immer mal wieder zu hören.

Eine sehr laufintensive Taktik

Während Tamme langsam daran zweifelt, dass wir irgendwann den Ausgang erreichen, stoßen wir nacheinander auch auf die Stationen zwei, drei und vier. Wir zählen „Goldnuggets“ in einem Schlauch, messen die Länge einer „Goldader“ und schätzen schließlich das Gewicht eines ordentlichen „Goldklumpens“, der sich kaum bewegen lässt.

Nach einer guten Stunde haben Tamme, Maren und ich es geschafft. Ein Schild mit einem Pfeil in Richtung Ausgang empfängt uns. Meine Taktik hat zwar funktioniert, allerdings ist sie anscheinend sehr laufintensiv. Wir müssen nahezu jeden Weg und manchen sogar doppelt abgelaufen sein. Marens Fitnessuhr zeigt nämlich schließlich mehr als fünf Kilometer Laufstrecke an.

Gelungene Mischung aus Schnitzeljagd und Ratespiel

Der Besuch hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Mischung aus Schnitzeljagd und Ratespiel hat uns richtig viel Spaß gemacht. Nur Tamme hätte sich weniger Sackgassen gewünscht.

Geöffnet ist das Maislabyrinth täglich bis zum Einbruch der Dämmerung noch bis zum 4. Oktober. Erwachsene zahlen 5,50 Euro Eintritt, Kinder fünf Euro. Wer Interesse an einer Nachtwanderung durch den Getreidewald hat, muss sich dazu bei Garms unter Telefon 0172/4427974 anmelden.

+ Nach einer guten Stunde ist der Ausgang erreicht. © Leif Rullhusen