Verrückt nach Bullis: VW-Bus-Freunde treffen sich am Wochenende in Aschenstedt

Von: Leif Rullhusen

Die Bulli-Freunde laden zum Treffen ein: Andreas Kompst (v.l.), Nicola Meyer, Tom Hakes, Ralf Kästner und Torsten Denker. © Leif Rullhusen

VW Bullis sind Kult: Von Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. Juli, treffen sich Liebhaber des Transporters in Aschenstedt. Neugierige sind und Gleichgesinnte sind jederzeit willkommen.

Aschenstedt – Ado Dasselaar fehlte auf keinem Bulli-Treffen, ebenfalls immer dabei war sein „Harlekino-Camper“. Sogar seine letzte Reise trat der Holländer im eigenen VW Bus an. Torsten Denker saß am Steuer, Dasselaars Leichnam ruhte im Sarg dahinter. Nun steht der kunterbunte Bulli auf dem Hof von Denker in Aschenstedt. „Seine Freundin wollte, dass wir ihn bekommen“, erklärt der 59-Jährige. Wir, das sind Denker und sieben seiner Freunde. Sie sind allesamt Bulli-verrückt. Allein Denker besitzt mehrere Exemplare.

Die Veranstalter erwarten rund 100 Teilnehmer

An diesem Wochenende, 14. bis 16. Juli, werden noch einige hinzukommen. Die Freunde laden zu den „Wildeshauser Sommerbullis 2023“ auf die Wiese neben der ehemaligen Werkstatt von Denker ein. Rund 100 Teilnehmer erwarten sie. Das Treffen startet am Freitagnachmittag und endet am Sonntag im Laufe des Vormittags. „Die meisten Fahrer brechen gleich nach dem Frühstück auf“, erzählt Denker. Viele von ihnen hätten schließlich noch einige Kilometer bis in ihre Heimat in Hessen, Schleswig-Holstein und sogar in Holland zurückzulegen.

„Jeder ist willkommen. Wir sind kein Club und keine geschlossene Gesellschaft. Selbst ,Bulli-Ersatzfahrzeuge‘ sind zugelassen, egal ob Fiat, Mercedes oder Ford“, sagt der Gastgeber mit einem Schmunzeln. Ein Marken-Dünkel gebe es ebenso wenig, wie eine Diskussion darüber, welche Baureihe der VW Transporter der richtige Bulli sei. Vielfach gelten unter Fans nämlich nur die ersten Modelle T1 bis T3 mit Heckmotor als die wahren Bullis. „Das alles spielt bei uns keine Rolle. Wir wollen einfach nur am Lagerfeuer zusammensitzen und Spaß haben“, sagt der Gastgeber.

Angefangen als private Geburttagsparty

Angefangen hatte das regelmäßige Treffen in Aschenstedt vor neun Jahren als private Geburtstagsparty von Denker. Die Gäste – allesamt Bulli-Besitzer – beschlossen dort, zum nächsten Geburtstag wiederzukommen. Das taten sie und mit ihnen immer mehr Gleichgesinnte. Rund 100 Fahrzeuge standen schließlich während der Treffen auf der Wiese von Denker – bis Corona kam.

Die „Wildeshauser Sommerbullis“ gehen nun erstmals wieder nach dreijähriger Pandemiepause über die Bühne. Selbstverständlich ist dann auch der „Harlekino“ dabei – und im Geist natürlich sein ehemaliger Besitzer Dasselaar. „Während des gesamten Wochenendes sind selbstverständlich auch Besucher auf dem Gelände jederzeit gern gesehen“, betont Denker.

Die Sammelleidenschaft von Torsten Denker begann voer 16 Jahren

Der Aschenstedter ist mit dem Kult-Transporter groß geworden. Als Kraftfahrzeugmechaniker bei VW reparierte er die Autos sogar. Die Begeisterung für Bullis entdeckte er allerdings erst vor 16 Jahren bei einem großen Treffen auf dem Messegelände in Hannover. „Dort habe ich erst gesehen, wie viele unterschiedliche Typen es gibt. Auch die entspannte Stimmung unter den Besitzern hat mir gefallen“, erinnert sich der 59-Jährige. Getreu dem Motto „Haben ist besser als brauchen“ begann der Aschenstedter Bullis zu sammeln. „Inzwischen habe ich so viele, dass ich es in meinem Leben gar nicht mehr schaffen werde, sie zu restaurieren“, erzählt er.

Wer das Treffen besuchen möchte, findet die Wiese an der Wildeshauser Straße in Aschenstedt, direkt hinter der Kreuzung mit der Iserloyer/ Aschenstedter Straße auf der rechten Seite in Richtung Neerstedt.